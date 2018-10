Knygos niekam nereikalingos

Televizijos laidų vedėja D. Žeimytė naujienų portalui JP pasakojo, kad jos lankyta mokykla Ėriškiuose sulaukė 110 metų.

„Kaip tik šeštadienį, spalio 13 dieną, minėjome šį jubiliejų. Penkerius metus mokykla uždaryta ir penkerius metus nesėkmingai buvusios mokyklos pastatas pardavinėjamas. Mokyklos biblioteka buvo didelė. Galbūt dalis knygų kažkur iškeliavo. Juolab kad Ėriškiuose veikia kaimo biblioteka arba galėjo dalį knygų priglobti Ramygalos gimnazija. Tačiau liko daug knygų, kurios niekam nereikalingos. Per jubiliejaus šventę klausinėjau, kas bus su tomis knygomis. Ten visokiausių knygų yra, yra ir sovietinio laikotarpio, bet jas reikėtų perrinkti ir panaudoti – ne visos jos bevertės“, – svarstė žurnalistė ir teigė negalinti leisti, kad knygos būtų išmestos arba sudegintos.

Nori rasti knygoms namus

Pasak D. Žeimytės, knygos nevertos tokio likimo, kad būtų sudegintos.

„Būtų liūdna ir šiurpu. Per mokyklos jubiliejaus šventę daviau pažadą bendruomenei, kad paliktoms knygoms rasiu naujus namus. Be to, ir patys ėriškiečiai jaučiasi nekaip, kad knygos dūla uždarytoje mokykloje. Juk nėra sunku sutvarkyti, juolab kad kalbame apie knygas. Kai paviešinau informaciją apie knygas, siūlymai pasipylė, kaip galima pasielgti su jomis“, – kalbėjo D. Žeimytė ir vylėsi, kad buvusią Ėriškių mokyklą kas nors nupirks, o knygomis bus pasirūpinta.

Išlaukė penkerius metus

Be to, žurnalistė stebėjosi, kad renovuoto Ėriškių mokyklos pastato niekam nereikia.

„Už europinius pinigus buvo atlikta renovacija, po to penkerius metus laukė, kad neprarastų Europos Sąjungos paramos ir mokyklą uždarė. Tikiuosi, kad pastatą nupirks ir jis bus tinkamai panaudotas – galima senelių namus įsteigti“, – kalbėjo apie savo mokyklą D. Žeimytė.

Nežino, pasidomės

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis naujienų portalui JP teigė, kad, uždarant mokyklas, turtas išdalinamas kitoms mokykloms ir įstaigoms.

Pasiteiravus, kodėl prieš penkerius metus uždarius Ėriškių mokyklą, knygos taip ir liko dūlėti nebeveikiančios mokyklos patalpose, administracijos direktorius kaip visada negalėjo nieko konkretaus pasakyti, tik bandė aiškinti:

„Man reikia pasiaiškinti situaciją. Dabar negaliu komentuoti, kodėl ten knygos yra. Faktą reikia patikrinti.“

Išdalinti negalima

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė naujienų portalui JP teigė, kad žurnalistė D. Žeimytė negali taip pasižadėti – išdalinti knygas.

„Knygų niekam negalima dalinti – tai Savivaldybės turtas. Toks turtas gali būti parduodamas aukcione, tik dabar to daryti nebegalima. Knygos dar gali būti sunaikinamos. Tai elementarus dalykas, bet išdalinti jo negalima. Jeigu pas žmones atsiras knygos su antspaudais, tikrinanti institucija pareikš, kad pažeisti įstatymai. Mūsų biblioteka turi mainų fondą, o mokyklos to neturi. Beje, uždarius Ėriškių mokyklą, dalį turto perėmėme. Juk mokykla istorinė ir turėjo kalbininko Juozo Balčikonio vardą“, – aiškino R. Bagdonienė ir tvirtino, kad, uždarant bibliotekos skyrius rajone, turtas – knygos – nelieka uždarytose patalpose dūlėti.

Atminimas nesaugomas

Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos narys liberalsąjūdietis Jonas Katinas stebisi, kodėl uždarius mokyklą ar biblioteką nesirūpinama turtu.

„Jaudina ne tik paliktos knygos. Baigę mokyklas ir atvažiavę minėti mokyklų jubiliejus, pamato ne tik išmėtytas knygas, bet ir suniokotą turtą, nulaužytus medelius, kuriuos atminimui sodino jubiliejų progomis. Tokių atvejų rajone, uždarius mokyklas, ne vienas buvo, – kalbėjo jis ir teigė:

„Nesuprantu, kodėl, uždarius mokyklą, negalima atidaryti daugiafunkcio centro, kuriame tilptų ir biblioteka, ir kultūros centras, ir mokykla. Tik uždarius mokyklas, bibliotekas susigriebiama, ką daryti su likusiu turtu. Net ir likus penkioms gryčioms kaime, galima ne tik pagalvoti, bet ir pasirūpinti išlikusiu turtu. Juk surinktu uždarytų mokyklų ar bibliotekų turtu – knygomis, istorijomis – galima pasirūpinti ir padaryti atminimo vietas apie buvusias švietimo ir kultūros įstaigas, dar veikiančiose institucijose.“