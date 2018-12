Žiniasklaidos dėmesio centre – Veryga, nematomas – Vaičiūnas

Tai rodo statistika, kurią naujienų agentūra BNS gavo iš Lietuvos žiniasklaidos stebėsenos ir tyrimų bendrovės „Mediaskopas“. Sauliaus Skvernelio Vyriausybė prisiekė lygiai prieš dvejus metus – 2016-ųjų gruodžio 13-ąją. A. Veryga daugiausia dėmesio spaudoje, žurnaluose, internete, radijuje ir televizijoje sulaukė tiek pirmaisiais, tiek antraisiais darbo metais. Šiemet A. Veryga žiniasklaidos centre buvo daugiau kaip pusę metų. Balandį jo dominavimą trumpam pertraukė straipsniai ir laidos apie žemės ūkio ministro pasikeitimą, o nuo rugsėjo dėmesio centre atsidūrė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Per antruosius darbo metus A. Veryga žiniasklaidoje paminėtas daugiau kaip 14 tūkst. pranešimų, J. Petrauskienė – kiek per 10 tūkstančių. Žemės ūkio ministro pozicija atsidūrė trečioje vietoje – Bronius Markauskas ir jo įpėdinis Giedrius Surplys minėtas 7,5 tūkst. kartų. Į penketuką taip pat pakliuvo aplinkos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrai – jie minėti 7,2 tūkst. ir 6,8 tūkst. kartų. © BNS Mažiausiai žiniasklaidoje matomas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas – antraisiais darbo metais jis minėtas kiek daugiau nei 3,2 tūkst. kartų, tai yra keturiskart rečiau nei A. Veryga. Santykinai mažai dėmesio per antruosius darbo metus taip pat sulaukė krašto apsaugos, finansų ir ūkio ministrai (3,9 tūkst., 4,8 tūkst., 4,9 tūkst.). Po jų pagal žiniasklaidos dėmesį (didėjimo tvarka) rikuojasi teisingumo, kultūros, susisiekimo, vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrai. Šis žiniasklaidos tyrimas atliktas stebint nacionalinių, regioninių, rajono leidinių ir žurnalų publikacijas, interneto portalų, naujienų agentūrų, radijo ir televizijos pranešimus.

