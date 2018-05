„E. Masiulis perdavė D. Mockui, kad Lietuvos Respublikos prezidentė nepatenkinta, kad „MG Baltic“ valdoma žiniasklaidos grupė kišasi į generalinio prokuroro paskyrimo procedūrą, buvo apkalbama prezidentė ir jos vykdoma politika stambaus verslo atžvilgiu“, – teismui perduotą kaltinamąjį aktą politinės korupcijos byloje cituoja laikraštis. Šis E. Masiulio ir koncerno vadovų susitikimas įvyko 2015 metų gruodžio 16-ąją sostinės restorane „Meat Steak House“. Anot dienraščio, tuometinis „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis tada teisinosi, kad įvyko „misunderstandingas“ (išvertus iš anglų k. – nesusipratimas) – žurnalistas neva buvo iškapstęs informaciją, kad gali būti kitas kandidatas. Susiję straipsniai: Tomas Dapkus pateikė savo versiją: mes su Kurlianskiu tiesiog patrolindavome politikus Buvęs premjero patarėjas Valentinavičius: bandymai prispausti Eligijų Masiulį atsimušdavo kaip į sieną Anksčiau „Lietuvos rytas“ paskelbė D. Grybauskaitės ir E. Masiulio susirašinėjimą. Viename laiške šalies vadovė rašė, kad T. Dapkus „kalba nesąmones“ apie kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ LNK televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Laikraščio teigimu, per minėtą E. Masiulio ir verslininkų susitikimą restorane galėjo būti tariamasi apie finansinę koncerno paramą Liberalų sąjūdžiui per Seimo rinkimus. Pagal Lietuvos įstatymus, juridinių asmenų paramą partijoms draudžiama.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.