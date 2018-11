Transporto ministrai kitą pirmadienį atitinkamo sprendimo esą dar nepriims, o tik išklausys šiuo metu ES pirmininkaujančios Austrijos informacijos. Jau spalio pabaigoje Austrijos transporto ministras Norbertas Hoferis sakė, kad daug ES šalių turi abejonių dėl laiko kaitaliojimo atsisakymo tvarkaraščio. Tuo tarpu kad pokyčiai įvyktų 2021-aisiais, vyrauja platus pritarimas.

Ataskaitoje ES valstybės, be to, reikalauja „koordinavimo proceso“ visoje Europoje, kad būtų lengviau priimti sprendimą. Taip norima išvengti ir „margumyno“ su skirtingomis laiko zonomis. Daug ES šalių dar nesutaria, kokia laiko zona ateityje turėtų galioti. Žurnalas „Politico“ pastaruoju metu rašė, kad Portugalija, Graikija ir Didžioji Britanija laikrodžių sukiojimo iš viso nenori atsisakyti.

Europos Komisija siūlė nuo kitų metų nebesukioti laikrodžių. Vietoj to valstybės turėtų pasirinkti, ar ateityje norėtų gyventi žiemos, ar vasaros laiku. Komisija atitinkamą pasiūlymą pateikė po to, kai per apklausą internete daugiau kaip 80 proc. balsavusiųjų pasisakė už laiko sukiojimo atsisakymą.

ES šalys ir Europos Parlamentas turi balsų dauguma pritarti, kad Komisijos pasiūlymai galėtų būti įgyvendinti.