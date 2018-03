Ministerijoje šiuo metu yra 343 etatai, po keturis mėnesius truksiančios pertvarkos liks 290 etatų, pranešė ŽŪM. Dabar ministerijoje dirba 327 darbuotojai, nes 16 etatų – neužimti. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas žurnalistams kalbėjo, kad ministerijos pertvarka – būtina. „Reforma nėra pati įdomiausia ir geriausia tema. Ji daroma, nes yra tam pasirengta ir tam yra būtinybė“, – kalbėjo ministras. Anot jo, reforma daroma, nes tam yra jaučiamas politinis palaikymas – viešojo sektoriaus struktūra pertvarkos yra viena pagrindinių šios Vyriausybės užduočių. Ministras pridūrė, kad atleistų darbuotojų atlyginimai bus skirti likusių darbuotojų atlyginimams didinti. Susiję straipsniai: Prokurorai pradėjo tyrimą dėl Karbauskio koncerno valdomų žemių Grybauskaitė ragina ŽŪM griežčiau prižiūrėti žemės pardavimo ribojimus „Valstybės tarnyba darosi nekonkurencinga. Tai parodo mūsų pastaruoju metu organizuojami konkursai. Šiandien atlyginimai, ypač kalbant apie žemesnės grandinės specialistus, yra nekonkurencingi. Papildomo fondo iš biudžeto laukti būtų naivu. Manau, kad viena iš svarbiausių priežasčių, kad būtų įmanoma didinti žmonėms atlyginimus“, – tvirtino B. Markauskas. Jo teigimu, pertvarka buvo derinta su ministerijos profsąjunga, nors ji jai ir nepritaria.











