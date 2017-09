7,1 balo pagal Richterio skalę Meksikai, Pueblos valstijai, smogęs žemės drebėjimas nusinešė mažiausiai 226 žmonių gyvybes. Sostinėje sugriuvo virtinė pastatų, keliose vietose kilo gaisrai, vietomis įgriuvo greitkelio dalys, sugriuvo tiltas, milijonai žmonių liko be elektros. Maža to, prabudo ugnikalnis.

Šias naujienas itin aktyviai seka ir Tlatelolco zonoje gyvenanti E. Tamulytė. Mergina tikina bandanti atsigauti po patirto šoko.

Privertė išbėgti į lauką

„Kai viskas pradėjo siūbuoti, dirbau prie kompiuterio, namuose. Gyvenu 3 aukšte“, – pasakojo ji.

Pasak E. Tamulytės, nors dar neseniai, šį mėnesį, Meksiką taip pat supurtė žemės drebėjimas, niekas nesitikėjo, kad nauja banga smogs taip stipriai.

„Aš galvojau, kad čia toks mažas bus, bet pradėjau matyti, kad visi daiktai siūbuoja. Pagalvojau, kad tikrai nenoriu numirti prislėgta cementinių lubų, todėl išbėgau į lauką“, – kalbėjo mergina.

Pašnekovės teigimu, lauke ji išvydo ir kitus kaimynus, gatvėse zujo policijos, greitosios medicinos pagalbos automobiliai.

„Visi būriavosi lauke. Kai byra viskas nuo sienų ir pastatai juda, nėra jauku“, – atviravo mergina.

Pagrindas – nestabilus

Anot jos, rajone, kur gyvena, kai kurie pastatai yra apsaugoti nuo žemės drebėjimų. Pavyzdžiui, įrengtos specialios hidraulinės sistemos, tačiau krizės metu tai saugumo jausmo nepadidina.

„Mes esame labai sėkmingoje zonoje, turime stabilesnį pagrindą. Pavyzdžiui, Kondesa yra praktiškai ant ežero, ant vandens. Tokios zonos – mažiau stabilios, ten yra natūralių įgriuvų, tad nutinka taip, kad pastatai tiesiog įgriuva. Kai žemės drebėjimas, iš viso nieko gero“, – vertino mergina.

E. Tamulytės teigimu, žemės drebėjimo epicentras buvo fiksuotas vos pora valandų kelio nuo Meksiko centro – Pueblo mieste.

Nustebino žemės drebėjimo pobūdis

Pasak lietuvės, ankstesnė žemės smūgio banga šalį sukrėtė prieš porą savaičių. Anot E. Tamulytės, tuomet fiksuotas 8,2 stiprumo smūgis.

„Dabar sako, kad buvo silpnesnis, 6,2 maždaug, bet jis buvo labai sudėtingas. Drebėjo ne į šonus, o aukštyn ir žemyn. Būtent dėl to daugiau žmonių ir nukentėjo. Kai kuriuos jis ištiko vidury dienos, todėl buvo labai netikėta. Meksiko centre daug pastatų sugriuvo“, – pasakojo ji.

Pasak pašnekovės, ji pati dirba namuose.

Atsiminė patirtą stresą

„Mane įspėjo, kad bus aliarmas, kažkoks bandymas. Tačiau buvau su ausinėmis, negirdėjau ir tiesiog pajaučiau, kad žemė siūbuoja po kojomis. Turėjau pasirinkti, ką greičiausiai galiu pagriebti, kas po ranka. Nesugebėjau net raktų rasti, jie nukrito ant žemės, aš tiesiog telefoną pačiupau ir išbėgau į lauką“, – patirtą stresą prisiminė ji.

Anot E. Tamulytės, su draugais vėliau jie juokavo, kad reikėtų atsiprašyti Lietuvos už tai, kad tiek kartų keikė jos orą – čia bent nėra žemės drebėjimų.

„Išmainiau Lietuvą į Meksiką, po palmėmis sau pasėdėti, bet, na, nėra smagu. Iš tikrųjų, esu dėkinga gyvenimui, kad dar gyva ir gerai man baigėsi. Matėme, kur pastatai griuvo, nelaimingus atvejus, mums pasisekė“, – įvertino ji.

Skaičiuoja žuvusius

DELFI primena, kad daugiausia žuvusiųjų – Morelos valstijoje. Jų – net 55. Meksiko mieste žuvo 49, Pueblos valstijoje dar 32 žmones. Taip pat pranešta apie 10 aukų Meksiko miesto rajone ir tris žuvusiuosius Guererros valstijoje.

