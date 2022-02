Zelenskis dėkoja Nausėdai: nuolat palaikome ryšį su ištikimais draugais

"Nuolat palaikome ryšį su ištikimais draugais. Kalbėjau su Gitanu Nausėda apie dabartinę karinę situaciją, tarptautines pastangas priversti agresorių siekti taikos ir Ukrainos narystę ES. Ačiū, Gitanai, už nuolatinį palaikymą", - rašė Ukrainos vadovas.

We keep in touch with loyal friends constantly. I spoke with @GitanasNauseda about the current military situation, international efforts to force the aggressor to peace and Ukraine's membership in the #EU. Thank you, Gitanas, for your continued support.