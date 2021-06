Zarasų rajone sulaikyta dar viena neteisėtų migrantų grupė

Trečiadienį prieš vidudienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai Zarasų rajone, netoli sienos su Latvija sandūros, sulaikė 5 asmenis. Dokumentų neturėję neteisėti migrantai, įtariama, į Lietuvą pateko pažeidę sieną su Baltarusija. Jie prisistatė Irako piliečiais ir pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

Sulaikytiesiems bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo jie yra izoliuoti VSAT patalpose. Įvykio aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimas.

Trečiadienį tai buvo jau antra Zarasų rajone sulaikyta iš Baltarusijos patekusi migrantų grupė. Prieš tai paryčiais Puškų užkardos pasieniečiams įkliuvo keturi dokumentų neturėję užsieniečiai, kurie irgi pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. Pirminiais duomenimis, jie prisistatė čečėnų tautybės Rusijos piliečiais.

VSAT duomenimis, iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 507 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra daugiau kaip šešis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius. Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausiai yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 328. Taip pat sulaikyti 46 Irano, 42 Sirijos, 39 Baltarusijos, 17 Rusijos, 11 Turkijos, 10 Šri Lankos, 6 Tadžikistano, 3 Afganistano, po 2 Jemeno ir Egipto bei 1 Somalio piliečiai ar jais prisistatę asmenys.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų.