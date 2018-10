Apie visa tai – pokalbis laidoje „DELFI dėmesio centre“ su Irena Haase, Zanavykų rinkimų apygardoje išrinktąja Seimo nare, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos nare, bei Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Kęstučiu Girniumi ir dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistu Tadu Ignatavičiumi.

Ponia Haase, Tėvynės sąjunga džiaugiasi tarsi būtų laimėjusi Prezidento rinkimus, o ne rinkimus vienmandatėje apygardoje. Kaip jūs manote, kuo šie rinkimai buvo tokie svarbūs?

I.Haase: Džiaugiamasi iš tikrųjų pagrįstai, nes iki šiol mūsų partija neturėjo savo atstovo Seime iš Zanavykų apygardos. Tuo šie metai ir yra labai džiaugsmingi ir ypatingi.

Tik dėl to? Žinoma, jums šie rinkimai svarbūs ir asmeniškai, nes tampate Seimo nare, bet gal jie ir kažką daugiau atskleidė, jūsų nuomone?

I. Haase: Be abejo. Šie rinkimai parodė buvusių atstovų savanaudiškumą ir tarnavimą priešingoms Lietuvai jėgoms. Manau, kad rinkėjai atskyrė ir įvertino Konstitucinio Teismo išaiškinimo svarbą ir tos neskundžiančioms nutarties prasmę. Per visą rinkimų agitaciją oponentas kartojo, kad tai yra susidorojimas, kad jis yra auka, kad teismas yra subjektyvus. Manau, kad mums pasisekė įrodyti rinkėjams, kad Konstitucija yra vertybė ir jos paisyti reikia.

Pone Girniau, pažiūrėkime šiek tiek plačiau į šiuos rinkimus. Žemės ūkio ministras G. Surplys net nepateko į antrą turą, nepaisant to, kad R. Karbauskis žadėjo laimėti visus artėjančius rinkimus. Ką, jūsų nuomone, tai rodo? Kad net regione į antrą turą nepatenka žemės ūkio ministras?

K. Girnius: iš vienos pusės, gal žmonės nemyli „valstiečių“ tiek, kiek Karbauskis įsivaizduoja. Kita vertus, šios pergalės aš irgi nesureikšminčiau, nes balsavo ne pilni 30 proc. rinkėjų. Manau, konservatoriai per daug džiaugiasi šia pergale kaip pergale už demokratiją, dėl Konstitucijos, Konstitucinio Teismo. Jeigu būtų tokia pagarba tam, būtų daugiau atėję balsuoti. Žinoma, konservatoriai gali tuo džiaugtis, tačiau pagal šiuos rinkimus tikrai yra per anksti ką nors vertinti ir projektuoti ateičiai.

Pone Ignatavičiau, jūs pats perskaitote čia kažkokių aiškesnių ženklų nei vien rinkimai vienoje vienmandatėje apygardoje?

T. Ignatavičius: pritarčiau ponui Kęstučiui, kad šie rinkimai nebuvo tokie svarbūs, nes aktyvumas tikrai nedidelis. Iš šių rezultatų daryti išvadas ar Karbauskis laimės, ar pralaimės ateityje – tikrai būtų per anksti ir per drąsu. Bet paprastai ponas Karbauskis save pozicionuoja kaip gerą lošėją, strateguotoją, tai šiuo atveju jis „prašovė“. Manau, kad keldami pono Surplio kandidatūrą šioje apygardoje „valstiečiai“ tikrai planavo laimėti, nes apygarda tarsi ir kaimiška, susijusi su žemės ūkiu. Manau, kad buvo kelios problemos: pirma, ministras nėra vietinis - nuleistas tarsi iš viršaus, kitas dalykas - jo pareigos. Manau, kad tai buvo trūkumas, nes R. Karbauskis eidamas į rinkimus visą laiką pabrėžė, kad ministrams netinka būti ir Seimo nariais, ir atvirkščiai. Manau, tai pakenkė jų kandidatui.

Ponia Haase, turbūt jūs pajutote, kad į šiuos rinkimus dedamos ypatingos visų partijų pastangos: daug kas važiavo agituoti. Kaip tai jautėsi jūsų krašte?

I. Haase: per visą agitaciją, galima sakyti, tikrai buvo geras „derlius“. Derlius ministrų, politikų – to Zanavykų kraštas tikrai nebuvo matęs ir tiek dėmesio gavęs. Sakyčiau, gal net per daug visko buvo. Iš dalies tas politikų aktyvumas net gąsdino žmones ir sukeldavo priešingą reakciją - atgrasydavo nuo kandidato už kurį taip agituojama. Pavyzdžiui, vyksta bažnyčios atlaidai ir prie bažnyčios ateidavo „valstiečių ir žaliųjų“ agitatoriai. Žmonėms tai neimponuoja, nes jie į bažnyčią atėjo visai kitu tikslu. Tai yra puikus pavyzdys kaip atbaidyti rinkėjus.

Irena Haase © Asmeninio archyvo nuotr.

Pone Girniau, jūs sakote, kad nereikia sureikšminti, bet tuo pačiu negalime paneigti ir to, kas akivaizdu – tai buvo tarsi paskutinis testas prieš kitų metų rinkimus ir partijos į šiuos rinkimus nežiūrėjo labai paprastai. Dėmesys telkiamas kur kas didesnis?

K. Girnius: dėmesys didesnis, bet mes negalime pagal šiuos rezultatus daryti toli siekiančių išvadų. Nes ir balsavusių skaičius nedidelis, aktyvumas nedidelis. Kituose didesniuose rinkimuose tikėkimės balsuos daugiau nei 27 proc. Prieš kitus Seimo rinkimus didieji išbandymai bus savivaldybių ir Prezidento rinkimai. Šie rinkimai, manau, geriausiu atveju buvo treniruotė, ne daugiau.

T. Ignatavičius: manau, tai buvo savotiška repeticija kitiems rinkimams. Pamoka, kuri labai akivaizdžiai parodė, jog Vilniuje viskas yra kiek kitaip nei regionuose. Pamatai, kad yra atotrūkis tarp žmonių vietose ir tų Gedimino prospekte. Manau, tas pamokas politikai pamatys ir išmoks.

Dar vienas dalykas visai įdomus, pone Girniau. Vis yra kalbama apie Tėvynės sąjungą, kaip politinę jėgą, kurios kandidatai netampa antruoju pasirinkimu. Šįkart - 65 proc. balsų. Panašu, kad esant tam tikroms aplinkybėms Tėvynės sąjunga gali būti antruoju pasirinkimu.

K. Girnius: gali būti, bet prisiminkime, kad tai nelabai dažnai įvyksta. Konservatoriai laimi rinkimus kas aštuonerius metus. Paprastai kalbant, Lietuvos rinkėjai yra kairieji. Konservatoriams reikės labai pasitempti, kad pritrauktų tuos į kairę linkusius rinkėjus. Nežinau, ar jie sugebės tai padaryti.

Sakote, kad Tėvynės sąjungai per tą laikotarpį reikia maksimaliai mažinti aštrumą ir didinti simpatikų skaičių ten, kur seniau jo neturėjo?

K. Girnius: Taip, ir džiaugtis, kad dabartiniai valdantieji taip prisidirba ir save naikina.

T. Ignatavičius: visgi šie rinkimai buvo ypatingi, nors ir mažo aktyvumo ir mažai rinkėjų. Visus metus truko ažiotažas dėl M. Basčio. Dėmesys kandidatams į Seimą šioje apygardoje tikrai buvo didžiulis, pajėgos tikrai buvo mobilizuotos.

Ponia Haase, jeigu jums reikėtų apibrėžti savo, kaip politikės, savybes, kurios leido jums laimėti?

I.Haase: manau, negalima atmesti, jog buvimas vietine turi didelę reikšmę. Ilgus metus dirbant ir gyvenant Šakių raj., dirbant teisininke tikrai tenka praktiškai kasdien susidurti su žmonių problemomis. Su šeima ten jau daugybę metų gyvename, mus visi pažįsta, esame matomi. Matyt, rinkėjams reikia to pažįstamo paprasto žmogaus, kuriuo pasitiki, iš kurio tikisi, kad atstovaus jų interesams. Manau, tai tikrai turėjo įtakos.

T. Ignatavičius: manau, įtakos turėjo ir tai, ką sako ponia Irena - kad ji vietinė. Tuo pačiu įtakos turėjo tai, kad ji naujas žmogus. Manau, konservatoriai sąmoningai nusprendė nekelti, pvz., pono Vidžiūno kandidatūros, kurią daug kas prisimena ir skirtingai vertina, o būtent naują žmogų – ponią Haasę. Manau, žmonės ir norėjo naujo žmogaus, be jokio šleifo.

Pone Girniau, man vis norisi plačiau pažiūrėti ir nuo šių rinkimų atsispiriant vertinti platesnį kontekstą. Ypač prezidento rinkimų klausimu sakoma, kad labai didelė tikimybė, jog kas bebūtų konservatorių kandidatas - jis pateks į antrą turą, ir dar didesnė tikimybė, kad antrame ture pralaimės. Nes rinkėjų ratas yra lojalus, bet labai ribotos.

K. Girnius: tos lubos gali būti aukštai, tai priklauso nuo kandidato. Manau, jeigu Šimonytė bus partijos kandidatė - ji bus labai stipri. Ji turi gerą vardą, laikoma kompetentinga, darbščia finansų ministre. Nausėda visgi yra nežinomas kandidatas, jis nėra buvęs politiko vaidmeny. Vienas dalykas yra spaudos konferencijoje kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos išmanai, kitas dalykas kai prasidės kampanija ir debatai, ir kai Maldeikienė pradės jį „daužyti“. O Skvernelis... manau, kad „valstiečiai“ turi labai rizikingą politiką - tos kuriamos komisijos ir įsivaizdavimas, kad kažkaip suvaldys kainas. Tai yra viešieji ryšiai, bet sunkiai įsivaizduoju, kaip tai sugebės padaryti.

Pone Ignatavičiau, dėl tų lubų į kurias tradiciškai atsitrenkia Tėvynės sąjungos kandidatai.

T. Ignatavičius: jeigu kalbame apie Prezidento rinkimus, tai konservatoriams būtina tas lubas pramušti. Žmonės lygina Šimonytę su Dalia Grybauskaite. Manau, nepaisant panašumų, jeigu jų yra, visgi vienas dalykas yra labai skirtingas - ponia Grybauskaitė į rinkimus ėjo su visa jėga, ji norėjo laimėti. Ingrida Šimonytė, matome, kad yra stumiama.