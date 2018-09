„Rinkėjų aktyvumas 0,33 proc. per pirmą turą buvo didesnis“, – sekmadienį spaudos konferencijoje sakė Vyriausioji rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė. Daugiausia rinkėjų, pasak jos, sekmadienį sulaukė Barzdų rinkimų apylinkė, kur balsavo daugiau negu 8,37 proc. rinkėjų. Iš viso iki 10 val. savo balsus jau atidavė 10,26 proc. apygardoje registruotų rinkėjų. Išankstinio balsavimo aktyvumas siekia 7,49 proc. „Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto yra didesnis nei pirmame ture“, – teigė VRK vadovė, priminusi, kad pirmame ture išankstinio balsavimo aktyvumas siekė 7,3 proc. Šakių rajono mero rinkimuose gyventojai iš anksto balsavo aktyviau. Per 2016 metų Seimo rinkimų antrą turą – taip pat, kai aktyvumas siekė 9,66 proc. Susiję straipsniai: Zanavykų apygardoje jau balsavo per 700 rinkėjų Siūloma finansinė bausmė atsistatydinusiam ir į Seimą vėl kandidatuojančiam kandidatui Pasak jos, antrame ture per išankstinį balsavimą šios apygardos savivaldybėse balsavo 522 rinkėjai – 47 gyventojais daugiau negu per pirmą turą, bet perpus mažiau negu per 2016 metų Seimo rinkimų antrą turą. „Lyginant su pernai metais vykusiais Šakių rajono mero rinkimais, antrame ture iš anksto savivaldybėse balsavo tuo metu 651 rinkėjas arba 130 gyventojų daugiau nei šiemet“, – lygino VRK vadovė. Balsuotojų specialiuose paštuose antrame ture sulaukta irgi daugiau – atėjo 230 rinkėjų, o pirmame ture – 216 gyventojų. 2016 metais per antrąjį rinkimų turą balsavo 310 rinkėjų. „Matome, kad balsavusiųjų šiemet specialiuose paštuose balsavusiųjų rinkėjų skaičius yra mažesnis“, – tvirtino VRK vadovė. L. Matjošaitytės teigimu, Zanavykų apygardoje antrame ture 1574 rinkėjai balsavo namuose: „Tai vos keliais rinkėjais mažiau nei per pirmą turą, bet lyginant su 2016 metų rinkimais, rinkėjų aktyvumas keliais šimtais yra mažesnis“. Iš anksto aktyviausiai balsavo Pavonių, Sudavos, Žvirgždaičių, Gerdžiūnų, Varpo, Kidulių apylinkių gyventojai – atėjo 10-11 proc. balso teisę turinčių rinkėjų. Ji pabrėžė, kad apie rinkimų pažeidimus nė vieno pranešimo kol kas negauta. „Tiek išankstinio balsavimo metu, tiek ir rinkimų dieną, sekmadienį, nei VRK su apygardos rinkimų komisija, nei policija ar „Baltosios pirštinės“ atstovai negavo pranešimų apie galimus rinkimų tvarkos pažeisimus, rinkėjų papirkimus“, – teigė L. Matjošaitytė. Zanavykų vienmandatėje apygardoje dėl parlamentaro mandato varžosi konservatorė Irena Haase ir savarankiškai išsikėlęs Mindaugas Bastys. Rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 59 asmenys. Per pirmąjį turą balsavo mažiau nei trečdalis – 29,89 proc. – rinkėjų. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.

