Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia, kad iki 20 val., kada užsidarė apylinkės, savo sprendimą pareikšti atėjo 19,49 proc. rinkėjų. Per pirmą turą tuo pačiu metu į balsadėžes biuletenius su savo balsais jau buvo įmetę 22,5 proc. rinkėjų. Iš viso savo balsus atidavė 26,98 proc. apygardoje registruotų rinkėjų – beveik trimis procentiniais punktais mažiau nei per pirmą turą. Išankstinio balsavimo aktyvumas siekia 7,49 proc., o pirmame ture buvo 7,3 proc. Kas – opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krkščionių demokratų (TS-LKD) kandidatė Irena Haase ar pats save išsikėlęs buvęs socialdemokratas Mindaugas Bastys – surinko daugiausia balsų ir pradės darbą Seime, paaiškės vėliau. Rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 59 asmenys. Per pirmąjį turą balsavo mažiau nei trečdalis – 29,89 proc. – rinkėjų. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.

