Balsavimo apylinkės darbą pradės 7 val., o baigs 20 valandą. Rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 60 asmenų. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Dėl laisvos Seimo nario vietos varžosi savarankiškai išsikėlęs Mindaugas Bastys, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Irena Haase, Darbo partijos kandidatas Vigilijus Jukna, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltas žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, nepriklausomas kandidatas Mindaugas Tarnauskas bei Lietuvos socialdemokratų partijos keliamas Paulius Visockas. Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.

