Suskaičiavus visus balsus konservatorė I. Haase beveik dvigubai aplenkė į Seimą bandžiusį grįžti save išssikėlusį buvusį socialdemokratą Mindaugą Bastį. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, gavus visų 40 apylinkių duomenis, už I. Haase balsavo 63,19 proc., už save išsikėlusį M. Bastį - 36,81 proc. rinkėjų. Zanavykų vienmandatėje apygardoje iš viso yra 40 balsavimo apylinkių. 58 metų teisininkė I. Haase pastaruosius 14 metų verčiasi advokatės praktika. Nuo 2007 - ųjų buvo renkama Šakių rajono savivaldybės tarybos nare. I. Haasei tapus Seimo nare, opozicinė konservatorių frakcija Seime padidės iki 31 parlamenaro. Seimo nario vieta laisva Zanavykų apygardoje liko laisva, kai joje išrinktas buvęs socialdemokratas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas. Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju. Haase: rinkėjai suvokė Basčio pažeidimą Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovė 58–erių advokatė Irena Haase sako, kad rezultatas yra toks, kokio tikėtasi, tačiau pergalė nebuvo lengva. Ji sako laimėjusi rinkimus, nes rinkėjai suvokė buvusio jų rinkto parlamentaro Mindaugo Basčio, kaltinto antivalstybine veikla, padarytą pažeidimą. „Patys rinkėjai suvokė ir suprato buvusio Seimo nario padaryto pažeidimo laipsnį. Tas ir nulėmė jų pasirinkimą“, – BNS sekmadienio vakarą teigė I. Haase. Pasak TS-LKD lyderio Gabrieliaus Landsbergio, I. Haase triumfas rinkimuose yra pergalė prieš Konstitucijos laužytojus. „TS-LKD kandidatės Irenos Haase pergalė Šakiuose yra ne tik pergalė prieš Konstituciją sulaužiusį Mindaugą Bastį, bet ir aiškus signalas valdantiesiems, kad jų vykdoma politika žmonėms nėra priimtina. Džiaugiuosi, kad Irena Haase, teisininkė gynusi žmones Šakių teismuose, apgynė Konstituciją ir toliau gins žmonių interesus Seime“, – BNS sekmadienį teigė G. Landsbergis. „Rezultatas geras, nes tikėjomės tokio, kadangi įdėta daug darbo“, – teigė I. Haase. Konservatorė teigė, kad kova su M. Basčiu nebuvo lengva. „Buvo pastovus neigimas to, ką padarė (varžovas M. Bastys), kad yra auka ir panašiai, bet rinkėjai atidavė savo balsus ne jam, o už mane, jie nori permainų, nori visiškai kitokio atstovo Seime, negu buvo iki šiol“, – BNS teigė I. Haase. Sekmadienio vakarą TS-LKD Šakių skyriaus būstinėje ji jau sveikinama su pergale rinkimuose. I. Haase patikino, kad sėkmę lėmė ir buvusio konkurento pirmame ture „valstiečių“ deleguoto žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio palaikymas. „Tik iš jo sulaukiau (paramos)“, – paklausta, iš kelių rinkimų pirmojo turo varžovų sulaukė palaikymo. Prisiekusi Seime I. Haase papildys TS-LKD frakciją – taps 31–aja jos nare. Konservatorė sako, jog norėtų dirbti parlamentiniame Teisės ir teisėtvarkos komitete: „Tokia preliminari mintis, pamatysime, kaip bus. Kur kitur? Dar turiu pagalvoti. Žiūrėsime pagal aplinkybes. Esu darbaholikė, jeigu reikia dirbti, tai reikia". I. Haase teigė kol kas nežinanti, ar persikraustys gyventi į Vilnių. Vilniuje gimusi ir užaugusi, I. Haase studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo teisininkės kvalifikaciją. Po studijų atvyko ir iki 2004 metų dirbo Šakių rajono savivaldybės administracijoje. Pastaruosius 14 metų verčiasi advokato praktika. 2007-2019 metais buvo renkama į Šakių rajono savivaldybės tarybą. Nuo 2004 metų priklauso TS-LKD, yra Šakių rajono savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnė. I. Haase nurodo laisvai kalbanti rusų ir lenkų kalbomis. Ištekėjusi, turi du vaikus. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas. Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju. Palinkėjo sėkmės M. Bastys nelaukdamas kol bus paskelbti duomenys iš visų apylinkių sveikino oponentę su pergale: „šiandieną mandatas tinkamai atstovauti Lietuvos žmones bus, tikriausiai, suteiktas I. Hassei (..) taigi, Irena, sėkmės pačiai.„ Paklaustas ar ištesės rinkimų debatuose duotą pažadą, kad nelaimėjęs rinkimų Zanavykų apygardoje, traukis iš politikos, M. Bastys teigė, kad šiuo metu nėra laikas konkretiems atsakymams. „Kur bedirbčiau ir ką beveikčiau, politika man liks labai svarbi. Ir visada būsiu aktyvus stebėtojas, aktyvus balsuotojas, aktyvus vienų ar kitų kandidatų rėmėjas. Ar pats ateityje dalyvausiu – parodys laikas. Šiandien kategoriškai atsakyti taip ar ne būtų neatsakinga“, - sakė M. Bastys. Pasak politiko, po pralaimėtų rinkimų jis ketina tęsti karjerą privačiame sektoriuje. „Manau, kad įgūdžiai nebus prarasti, o jei taip – reikės mokytis iš naujo, - sakė M. Bastys.

