Pasak D. Žalimo, bylą iškėlusio Rusijos tyrimų komiteto veikloje „seniai nėra nei teisės, nei teisingumo“. „Persekioti pareigūnus, kurie kelia bylas dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir agresijos, – tai teisingumo parodija“, – BNS pirmadienį sakė D. Žalimas. „Tokį veikimo būdą galima apibūdinti taip – nusikaltėlis baudžia auką už tai, kad ji priešinosi“, – pridūrė teisėjas. D. Žalimo teigimu, Lietuva yra antroji šalis, kurios teisėsauga susidūrė su tokiu Rusijos elgesiu – neseniai panaši byla iškelta Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėjams, pasmerkusiems Krymo aneksiją. Konstitucinio Teismo pirmininkas sakė manantis, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnai turėtų peržiūrėti savo bendradarbiavimą su Rusija ir kitomis posovietinėmis šalimis. „Reikėtų keisti teisėsaugos pareigūnų požiūrį, kad Rusijoje dirba kolegos profesionalai ir reikia su jais palaikyti profesinius ryšius. Jų veiksmai tarnauja Sovietų Sąjungos ir Rusijos Federacijos nusikaltimų šlovinimui“, – kalbėjo D. Žalimas. Pasak jo, Lietuvos Konstitucinis Teismas nebendradarbiauja su institucijomis iš Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių, išskyrus Moldovą. Rusijos tyrimų komitetas Lietuvos teisėjams ir prokurorams bylą iškėlė pagal straipsnį dėl „neabejotinai nekalto asmens patraukimo atsakomybėn“. Sausio 13-osios byloje daugiau kaip 60 asmenų kaltinami karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumu, dauguma jų teisiami už akių. Buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą ir kai kuriuos karininkus Lietuvos prokuratūra siūlo įkalinti jį iki gyvos galvos. 1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.











