Taip jis komentavo Seimo balsavimą nepritarti Mindaugo Basčio mandato panaikinimui. Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad politikas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. „Normalioje teisinėje valstybėje yra netoleruojama, kad parlamente dirba toks asmuo, kuris pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką“, – BNS trečiadienį sakė D. Žalimas. „Bet parlamento politinis apsisprendimas yra dirbti su tokiu asmeniu. Tai nepuošia nieko“, – pridūrė jis. D. Žalimas atsisakė komentuoti politikų svarstymus surengti pakartotinį balsavimą, nes yra tikimybė, kad jo rezultatus turėtų vertinti Konstitucinis Teismas. „Dėl perbalsavimų negaliu kištis, nes bet kuris sprendimas gali būti po to mums skundžiamas“, – sakė D. Žalimas.











