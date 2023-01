Žalimas apie atpildą Rusijai: Kremliaus pajėgos daro beveik visus įmanomus tarptautinius nusikaltimus

Jis LNK eteryje kalbėjo, jog Rusijos pajėgos Ukrainoje vykdo beveik visus įmanomus tarptautinius nusikaltimus.

„Rusija, vykdydama agresiją prieš Ukrainą, galima sakyti, daro beveik visus įmanomus tarptautinius nusikaltimus ir visas jų rūšis. Štai, mes matome pačią agresiją kaip tokią – Ukrainos užpuolimas, bombardavimas, teritorijos aneksija, okupacija. Tai yra tiesiog ginkluotas valstybės užpuolimas ir jos teritorijos užgrobimas.

Rusija taip pat vykdo tai, kas yra vadinama karo nusikaltimais – karo taisyklių pažeidimas. Mes matome Dnipre konkrečiai vienas iš galimų karo nusikaltimo pavyzdžių. Galima kalbėti ir apie nusikaltimus žmogiškumui – masinis, sisteminis civilių žudymas. Ir netgi galima kalbėti apie genocidą – tikslas išnaikinti ukrainiečius kaip atskirą nacionalinę grupę“, – LNK sakė D. Žalimas.

Tačiau Tarptautinis Baudžiamasis teismas, anot D. Žalimo, turi ribotą jurisdikciją. Ir paties svarbiausio nusikaltimo jis ištirti negali – agresijos.

„Jis gali tirti nusikaltimus, vykdomus Ukrainos teritorijoje, kadangi jo jurisdikcija yra pagrįsta Ukrainos pareiškimu, padarytu jau prieš pakankamai ilgą laiką – 2015 metais, dėl visų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų įvykdytų Ukrainos teritorijoje. Ir yra visiškai nesvarbu, kas juos vykdo, ir aišku, dėl to Rusijos pajėgos čia irgi patenka.

Tačiau nėra jokio tarptautinio tribunolo, kuris galėtų ištirti ir nuteisti už patį svarbiausią nusikaltimą – agresiją. Nes ji yra viso ko priežastis. Tai yra visų blogių blogis“, – kalbėjo buvęs KT pirmininkas, teisininkas D. Žalimas.

Jo teigimu, už šalies vykdomą agresiją atsako aukščiausia politinė ir karinė Rusijos ir Baltarusijos vadovybė.

„Be to specialaus tribunolo juos ir būtų sunkiau pasiekti. Be abejo, galima mėginti pasiekti per vykdomus karo nusikaltimus, kad ir konkretus bombardavimas Dnipre. Bet reikėtų sugaišti labai daug įrodinėjant, kad su tuo yra susijusi pati aukščiausia Rusijos vadovybė.

Dėl žemesnio lygio grandies vadų atsakomybės, manau, kad čia net ir abejonių nėra. Bet kad būtų pasiekta aukščiausia vadovybė, pats paprasčiausias būdas ir yra įsteigti tą tribunolą, kuris teistų už agresijos nusikaltimą“, – kalbėjo D. Žalimas.

Buvęs KT pirmininkas tikino, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas jurisdikciją turi ir tyrimas vyksta.

„Ir aš nei kiek neabejoju, kad jų tyrimas prasiplės tuo, ką mes matėme Dnipre. Ir neišvengiamai Tarptautinis baudžiamasis teismas irgi tirs šį bombardavimą. Manau, kad tai tikrai yra jaučiama“, – aiškino jis.

D. Žalimas dar LNK eteryje pridūrė, jog propagandinės Kremliaus televizijos laidos taip pat signalizuoja apie galimą atpildą.

„Jie sako, kad turi du kelius: arba nugalėti, arba sėdėti Hagos tribunole. Ir tai sako praktiškai atvirai. Tai gal iš to galima pasijuokti, bet tas supratimas, manau, kad yra labai giliai įsišaknijęs ir jis yra“, – kalbėjo teisininkas D. Žalimas.

Visą LNK pokalbį su D. Žalimu žiūrėkite čia:

Delfi primena, kad Rusijos raketos atakos prieš daugiabutį namą Ukrainos Dnipro mieste aukų padaugėjo iki 44, antradienį pranešė meras Borisas Filatovas, kurį cituoja „Sky News“.

Kiek anksčiau buvo skelbta, kad ši nelaimė nusinešė 41 žmogaus gyvybę.

Rusijos kariuomenė Dniprą atakavo šeštadienio popietę. Čia „Kh-22“ raketa pataikė į devynių aukštų daugiabutį namą. Turimomis žiniomis, per smūgį buvo visiškai sugriautos dvi šio pastato laiptinės ir sunaikinti bent 72 butai.

Nepaisant visko, Maskva atsakomybės kratosi ir pirmadienį pareiškė, esą jos pajėgos gyvenamųjų pastatų nepuola ir tariamai taikosi tik į karinės paskirties objektus.