„Yra noras padaryti vėl programą, jei reikia, dėl valstybinės kalbos nemokamo mokymo, kad žmonės čia galėtų jaustis visaverčiais piliečiais, galėtų žinotų, kas vyksta šalyje, gautų pagrindinius informacinius kanalus. Galiausiai kalbant apie jų kvalifikaciją, išsilavinimą, kad jį galėtų įgyti, – penktadienį viešėdamas Visagine sakė S. Skvernelis. – Svarstytumėme grįžti prie specialios programos, kad nemokamai galėtų tiek jaunimas, tiek senimas, tuos kalbos įgūdžius tobulinti.“ Visagino merė Dalia Štraupaitė BNS sakė, kad iki šiol lietuvių kalbos kursai buvo nemokami, juos visaginiečiai galėjo lankyti savivaldybės išlaikomame Valstybinės kalbos centre. Anot jos, kursams metams skiriama apie 100 tūkst. eurų, dalį lėšų duoda Visagino savivaldybė, dalis anksčiau buvo skiriama iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programos. „Ta parama yra, bet ji gali būti netęsiama – premjeras pasiūlė ją tęsti, ačiū premjerui“, – BNS sakė D. Štraupaitė. 2011-ųjų visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Visagino savivaldybėje rusų tautybės asmenys sudaro 52 proc. gyventojų, lietuvių tautybės – beveik 19 procentų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.