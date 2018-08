„Rytoj žadu pristatyti būsimą Vidaus reikalų ministerijos struktūrą, darbo organizavimo politiką, tas pertvarkos datas“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras. Pasak E. Misiūno, ministerijos darbuotojų skaičius pernai sumažėjo maždaug dešimtadaliu, keliais procentais jis susitraukė ir šiemet. Ministras žada, kad įstaigoje „masinio atleidimo nebus“. „Jokios tragedijos. Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tikrai nereikia pergyventi“, – kalbėjo E. Misiūnas. Ministerija taip pat yra žadėjusi rudenį paskelbti konkursus į laisvas generalinio inspektoriaus ir kanclerio pareigybes. Nuo 2015 metų Vidaus reikalų ministerijos kancleriu dirbęs Algirdas Stončaitis šių metų pradžioje tapo Vyriausybės kancleriu. Nuo to laiko VRM kanceliarijai laikinai vadovauja ministerijos tarnautoja Ilona Pileckienė. VRM generaliniu inspektoriumi nuo 2015-ųjų dirbęs Giedrius Cininas nuo liepos pabaigos pradėjo dirbti valstybės valdomame Registrų centre – jis vadovauja Prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui.

