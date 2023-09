Žada keisti darbo apmokėjimo tvarką: tai – ne vienintelis laukiantis pokytis

Pokyčiai – privalomi

Pasak V. Dmitrijevo, pokyčiai, apie kuriuos kalbama dabar, yra antras etapas valstybės tarnybos vykdomos pertvarkos.

„Antras etapas privalo įvykti vien dėl to, kad keičiasi baziniai dydžiai, kurie reikalingi apskaičiuojant valstybės tarnautojų darbo užmokestį ir, atitinkamai, kitų valstybės sektoriuje dirbančiųjų, ar tai būtų pareigūnai, ar kiti darbuotojai. Keičiasi tiesiog apskaičiavimo bazė – tai yra privalu. Keičiant apskaičiavimo bazę, žinoma, mes sakome, kad būtina spręsti pareigūnų nekomplekto problemą, kuri egzistuoja, taip pat pareigūnų pritraukimo ir motyvavimo klausimai turi būti pirmoje vietoje“, – dalijosi jis.

Pašnekovas atskleidė, ką nauja tvarka palies stipriausiai.

„Aš manau, mes surasime bendrą sutarimą šiais klausimais, tik noriu patikinti ir pasakyti tai, kad žemiausia grandis ir vidurinė grandis pareigūnų – tikrai pajus šitą pokytį“, – teigė V. Dmitrijevas.

Kaip teigė viceministras, jis nemato priežasčių, kodėl ilgai dirbantys žemiausios grandies arba vidurinės grandies pareigūnai, kuriems dėl pokyčių pareiginė alga keisis, būtų motyvuoti trauktis iš savo darbo vietos.

„Mes kartu siūlome paketą ir aiškiai kalbame, kad pati apskaičiavimo bazė jau bus didesnė darbo užmokesčio. Nuo šios bazės skaičiuosis ir viršvalandžiai, ir darbas poilsio bei švenčių dienomis. Tai reiškia, jog, esant didesnei bazei, galutinė darbo užmokesčio išraiška bus tikrai didesnė, plius – priedas už stažą irgi apsiskaičiuos nuo didesnės bazės, todėl, ilgai dirbančiam pareigūnui, kuris turi 30 metų arba 20 metų stažą, atlyginimas didės per du momentus – per bazės didinimą ir per priedą už stažo didinimą“, – aiškino jis.

Tarp pokyčių – ir didesnė kontrolė

Dabar pareigūnams yra siūlomos įvairios išmokos, tarp kurių – ir butpinigiai. Vis dėlto, Vidaus reikalų ministerijai pasirodė, jog šioje vietoje reikėtų didesnės kontrolės. V. Dmitrijevas paaiškino, kas iššaukė tokią ministerijos poziciją.

„Yra visokių atvejų. Dėl tam tikrų atvejų yra kreiptasi ir į teisėsaugą, aš nežinau galutinio rezultato, bet to piktnaudžiavimo tikrai yra, todėl mes tiesiog pasiūlėme vidaus tarnybos statute tam tikrą pokytį, kad ne tik dydžius reglamentuoti ir valstybei pareigą nustatyti, kad valstybė privalo kompensuoti, bet ir nustatyti sąlygas“, – teigė jis.

Pasak pašnekovo, jeigu numatytų sąlygų nebūtų laikomasi, atitinkamai – nebūtų gaunama ir kompensacija.

„Reikia įgyvendinimo tvarkos. Įgyvendinimo tvarka yra procedūra ir atitinkama kontrolė. Mūsų nuomone, to reikia šitame etape, tam, kad būtų tam tikra drausmė šioje vietoje ir, kad tas kompensavimas būtų pagrįstas ir dėl to nenukentėtų kiti pareigūnai, kurie tokios kompensacijos negauna“, – teigė V. Dmitrijevas.

Pareigūnų vertinimai

M. Gerasimovičiaus teigimu, tokį projektą, kuris yra siūlomas, pareigūnų bendruomenė vertina labai neigiamai.

„Šitas projektas buvo derinamas ministerijos darbo grupėje, o toks, koks jis grįžo po Vyriausybės filtrų – jis visiškai netinkamas pareigūnų bendruomenei“, – teigė jis.

Pasak pašnekovo, jau šią savaitę profesinių sąjungų centrų vadovai yra kviečiami į Vidaus reikalų ministeriją, kur bus pristatomas statuto projektas, tačiau abejonių ir neramumų – kyla.

„Kilo abejonių ir tam tikrų neramumų, dėl to, kad projektas yra jau registruotas, tai, iš esmės, susipažinti su juo galima jau viešai, klausimas tik dėl mūsų pasiūlymų ir pastabų, o kol kas – į tai nebuvo atsižvelgta“, – teigė M. Gerasimovičius.

Anot jo, neigiamų pokyčių projekte – pakankamai daug.

„Pliusų ir minusų balanso tikrai nėra. Minusai – gerokai persveria. Tai, kad pareigūnų atlyginimas bus skaičiuojamas nuo vidutinio atlyginimo – iš esmės, neypatingai kažką keičia, vis tiek tas atlyginimas bus daugmaž toks pat, bet tai, kad priedas už laipsnius dingsta bei apribojamas priedas už stažą – kelia didžiulį nerimą“, – dalijosi Pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo valdybos narys.

Pasak pašnekovo, sunku pasakyti, ar į nerimą ir abejones bus atsižvelgta, tačiau jis tikino, kad pareigūnų bendruomenė dės visas pastangas.

„Dabar panašu, kad Vyriausybė nori visus pagal vieną kurpalį sudėlioti“, – teigė M. Gerasimovičius.

Galimi reformos padariniai

Dažnai kalbama apie tai, kad jau ir dabar sunku į sistemą pritraukti naujų bei talentingų žmonių, tad kyla klausimas, ar su naujais pokyčiais nebus taip, kad truks ne tik naujų darbuotojų, bet ir senieji pasitrauks iš savo darbo vietų? Pasak M. Gerasimovičiaus, visko gali būti, esą pokyčiai – tikrai neigiami.

„Vidaus reikalų ministerija tikrai turi skaičius, kiek yra pareigūnų, kurie gali išeiti į pensiją, tai daugiausiai tokių pareigūnų yra policijos departamente, taip pat ir ugniagesių, ir pasieniečių yra tikrai nemažai. Tokie pokyčiai, neigiami pokyčiai – tikrai tam tikra paskata pareigūnams išeiti į pensiją ir ieškoti kito darbo“, – teigė pašnekovas.

