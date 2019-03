„Tie visuomeniniai komitetai, mano supratimu, yra ir nesusipratimas, ir išmėginimas demokratijai. Nes varžosi tarpusavyje nacionalinės partijos ir parapijiniai susibėgimai. Tai – visai netolygios varžybos. Parapiniai gali akcentuoti, kad jiems rūpi šitos vietovės reikalai: „mes – už Balbieriškį arba dar už kokį nors miestelį“, – DELFI sakė V. Landsbergis, sekmadienio vakarą atėjęs į partijos štabą.

Konservatorių patriarchas nebuvo linkęs kalbėti apie emocijas, kai kalba pakrypo apie Kauną, kuris anksčiau buvo manoma, kad yra susitelkęs konservatorių elektoratas. Tačiau per praėjusius rinkimus čia laimėjo Visvaldas Matijošaitis.

„Tokia situacija pasidarė galbūt iš dalies dėsningai – kažkokių klaidų buvo arba nepadarytų darbų. Atėjo aktyvus žmogus ir susišlavė. Tai čia nėra ko šiandien skaudintis, reikia žiūrėti, kaip dalykai vystosi, ir, ar tai naudinga valstybei, ar tai naudinga Kaunui, paskui jau (žiūrėti) kaip ten kokia partija jaučiasi toje situacijoje“, – sakė V. Landsbergis.

Rinkimuose liko neatsakytų klausimų

Pasak jo, reikia žiūrėti į situaciją visoje Lietuvoje.

„Tie komitetai – Kaunas irgi yra komiteto rankose. Dar turi paaiškėti, kurioje pusėje tie komitetai stovi. Tai yra dar visai neatsakytas klausimas. Tam tikra prasme rinkimai dar nepasibaigė“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Paskui jis patikslino, kad rinkimai nepasibaigė ta prasme, kad „tie išrinktieji dar nepasisakė, kurioje pusėje jie stovi“.

„Jie jau išrinkti, o dar mes nežinome, kas jie tokie. (…) (Kalbant apie Matijošaitį) matote, iki paskutinės dienos buvo neaišku, ar jis nešoks į prezidento rinkimus. Vadinasi, neaišku“, – sakė V. Landsbergis.

Pasak jo, šie rinkimai svarbūs ir prezidento rinkimų kontekste.

„Jie atspindi tam tikras nuotaikas, kryptis ir sudarys bazę rinkimų agitacijai, visokiems valdžios resursams padaryti“, – sakė V. Landsbergis.

Konservatorių patriarcho manymu, ar sugebės partijos sėkmingai veikti prieš visuomeninius komitetus priklausys nuo jų veiklos.

„Tai priklauso nuo jų veiklos – ne per pačius rinkimus, o per tą laikotarpį tarp rinkimų. Tai yra pasitikėjimo klausimas. Laimėti rinkimus tai – ne visai teisingas pasakymas, reikia laimėti pasitikėjimą. O jis laimimas ne tą vieną rinkimų dieną, o per visą kadenciją“, – sakė V. Landsbergis.