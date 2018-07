„Byla eina savo keliu be Rusijos pagalbos. Rusija mano, kad gali sutrukdyti tam kokiu nors brutaliu kišimusi. Manau, kad mūsų valdžia turėtų net nereaguoti. Nes lygiai taip pat jie gali iškelti bylas Amerikos prokurorams, kurie dabar persekioja Rusijos piliečius šnipus“, – BNS sakė V. Landsbergis. Rusijos teisėsauga pirmadienį pranešė iškėlusi bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylą. Ji teigia įžvelgusi Rusijos Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo – neabejotinai nekalto asmens patraukimas atsakomybėn – požymių. Sausio 13-osios byloje daugiau kaip 60 asmenų kaltinami karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumu, dauguma jų teisiami už akių. Buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą ir kai kuriuos karininkus Lietuvos prokuratūra siūlo įkalinti jį iki gyvos galvos. 1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.