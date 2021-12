„Pavilionis teisingai padarytų, kad neapsiribotų žodiniu pareiškimu. Jis vieną sakinį pasakė: „aš kažką ne taip pasakiau, aš atsiprašau“. Čia yra ne taip sau netyčia išsprūdęs žodelis. Čia yra užimta priešiška pozicija viduje. Tai yra vidinis šaudymas į savus. Jeigu jis pajėgus tą suprasti, aš labai linkėčiau, kad jis iš tikrųjų pasakytų garsiai savo partijai ir savo frakcijai: „aš atsiprašau, ir siūlau išrinkti kitą komiteto pirmininką“, – „Delfi TV“ laidai „Iš esmės“ kalbėjo V. Landsbergis.

Partijos garbės pirmininkas išsakė karčių žodžių Ž. Pavilioniui ir dėl to, kad jis nedalyvavo balsavime dėl biudžeto. Šiame balsavime nedalyvavo ir Gabrielius Landsbergis, tačiau, pašnekovo nuomone, tai yra visai kita situacija.

„Aš manau, kad mes neturime abejoti, kad jis (G. Landsbergis) nenorėjo pakenkti nei Vyriausybei, nei savo partijai. Dėl Pavilionio aš taip nebūčiau įsitikinęs. Jo nebalsavimas yra kerštas už tai, kad jis nepatenkintas. Negavo saldainio. Būna taip, kad tas, kuris negauna saldainio, krenta ant grindų ir pamėlynuoja“, – sakė V. Landsbergis.

Jo nuomone, tai palengvintų padėtį.

Sako, kad krize džiaugtųsi nedraugiškos šalys

Laida „Iš esmės“ buvo filmuota dar prieš I. Šimonytei paskelbiant, kad Vyriausybė lieka dirbti esama sudėtimi. Tuo metu partijos garbės pirmininkas svarstė, kad ministrės pirmininkės sprendimas yra ne dėl kokių nors dviejų ministrų klaidų.

„Ji turi situaciją, kurioje ji turi apsispręsti dėl nepaprasto visuotinio pjudymo. Opozicija normaliu atveju nepyksta, jeigu Vyriausybėje yra problemų, bet opozicija gali pasistengti išpūsti tas problemas, nes tai jai naudinga. Man atrodo vakar ar užvakar Saulius Skvernelis net šiek tiek atsiribojo nuo to, kad „mūsų nedžiugina, kad Vyriausybė turi sunkumų“. Tai buvo protinga mintis. Nereikia džiaugtis, nes tai šalis turi sunkumų. Ir šalis tikrai yra sudėtingoje situacijoje tarp kitų ir nedraugiškų šalių“, – sakė V. Landsbergis.

Jo nuomone, Vyriausybės griūtis nudžiugintų „didelį skaičių Lietuvos politika nepatenkintų – nuo Pekino iki Minsko“.

„Aš atsimenu tą patį 1990 metais. Sunkumai Lietuvoje – dėl to, kad yra dvi konkuruojančios potencialios valdžios – viena yra Aukščiausios Tarybos dauguma ir jos pirmininkas, aukščiausias valstybės pareigūnas, turi savo politiką. O Vyriausybės galva turi kitą politiką. Ir į tai sudėtos Kremliaus, Gorbačiovo komandos, viltys, kad jie ten susipeš, sugrius, ir „aš išspręsiu klausimą be tankų“. (…) Mums pavyko to išvengti, mes išlaikėme stabilumą net žmonėms žūstant prie bokšto“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Kirkilas: tokį veiksmą darė daugelis premjerų

Buvęs premjeras Gediminas Kirkilas teigė, kad pareiškimus, kad ketina atsistatydinti, darė daugelis premjerų.

„Ir man pačiam teko tą daryti. Kai jau matai, kad tavo kolegos ten įsisiūbavo, tada tu tuo pareiškimu priverti galvoti: „o kas bus?“. Toks pareiškimas šiek tiek situaciją nuelektrina“, – sakė G. Kirkilas.

Jo nuomone, Vyriausybės kritimas nebūtų naudingas Lietuvai.

„Ilgas formavimas – taip pat, ir opozicija nėra pasiruošusi. Naują daugumą sudaryti labai sudėtinga. Manyčiau pats geriausias variantas būtų ateiti į Seimą, dauguma yra, ir pasitikrinti. Tada visi klausimai išsisprendžia. Bet svarbiausias dalykas spręsti tranzito problemą, kuri vis tiek (…) neišsispręs pati savaime“, – sakė G. Kirkilas.

Jo nuomone, yra teisingas susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio pasiūlytas sprendimas.

„Tai yra vadinamos „force majeure“ sąlygos, kada yra pavojus Lietuvos nacionaliniam saugumui, mūsų valstybė gali priimti sprendimus, ir nutraukti tam tikras sutartis, šiuo atveju susijusias su trąšų tranzitu. Yra panašus įstatymas, koks buvo priimtas dėl Astravo elektros energijos netiekimo“, – sakė G. Kirkilas.

Jo nuomone, apskritai Vyriausybė turi sunkius santykius su Prezidentūra.

„Prezidentui reikėtų labiau padėti Vyriausybei. Man tai labai keista. Įsivaizduoju, kad mūsų institucijos turi dirbti ranka rankon. Pas mus daugybė klausimų eina per kelias institucijas. Pavyzdžiui, užsienio politikai vadovauja prezidentas, bet jis dirba kartu su Vyriausybe ir Seimu“, – sakė G. Kirkilas.

Nemato trinčių tarp premjerės ir ministro

Konservatorių patriarchui neteko girdėti, kad būtų trinčių tarp G. Landsbergio ir I. Šimonytės.

„Matau, kad tie du žmonės veža, laiko Vyriausybę ir šitą valstybinę liniją. Tai būtų Lietuvos priešų viltis ir džiaugsmas, jeigu taip būtų“, – kalbėjo V. Landsbergis.

G. Kirkilas pridūrė, kad I. Šimonytė nėra konfliktiškas žmogus.

„Ji nuomonę tai turi, bet ji nėra konfliktiškas žmogus. Aš negalvočiau, kad ji konfliktų specialistė“, – sakė jis.

TS-LKD garbės pirmininkas premjerės ankstesnius pareiškimus siejo su jos emocine būsena.

„Visada žmogus gali būti iškankintas, išvargintas ir pasiųsti šitą kompaniją į tam tikrą vietą: „jeigu jums manęs nereikia, jeigu jūs nesuprantate, ką mes darome, gerbiamas Seime, tai atleiskite, pareikškite nepasitikėjimą, pereisiu į kitą vietąm ir jūs kapstykitės“. Manau, kad opozicija irgi nelabai apsidžiaugė dabar galimybe eiti į valdžią.

(…) Aš manau, kad tai yra kvietimas jausti atsakomybę už elgesį, už žodžius. Kaip Užsienio reikalų komiteto pirmininkas visiškai nejautė jokios atsakomybės už tai, ką jis šneka“, – sakė V. Landsbergis.