Vyrui – nemalonumai policijoje, nes per „Marijos radiją“ garsiai klausėsi Šv. mišių

Kaip pažymėjo byloje surinktus duomenis įvertinęs teisėjas E. Maškevičius, policijos pareigūnai triukšmo fakto dėl per „Marijos radiją“ transliuojamų Šv. mišių neužfiksavo nei garso, nei vaizdo fiksavimo priemonėmis, be to, policijos komisariate nebuvo nebuvo gauta skundų nei iš kitų čia dirbančių pareigūnų ar darbuotojų, taip pat ir kitų asmenų, dirbančių šalia policijos komisariato pastato.

„Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo savo veiksmų neneigia – pripažįsta, kad garsiniu aparatu klausėsi mišių, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos per radijo stotį, – neskundžiamoje nutartyje nurodė teismas. – Įvertinus byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, klausydamas garsiniu aparatu tiesiogiai per radijo stotį transliuojamų mišių, asmuo nesiekė trikdyti viešosios rimties – asmenų ramybės, poilsio ar darbo, be to, byloje nėra jokių duomenų, kad klausydamasis mišių garsiniu aparatu kėlė tokio intensyvumo triukšmą, kuris atitiktų nusižengimo požymius.“