Valstybės saugumo departamente rengiamame posėdyje dalyvaus Vyriausybės, žvalgybos institucijų ir Prezidentūros atstovai. Susitikime numatoma „apibendrinti padarytą pažangą kibernetinio saugumo srityje ir nusimatyti gaires bei paskirstyti aiškias užduotis atskiroms institucijoms artimiausiam laikotarpiui“, BNS sakė premjero patarėjas Arnoldas Pikžirnis. Nuo šių metų pradžios kibernetiniu saugumu besirūpinančios institucijos patikėtos Krašto apsaugos ministerijos atsakomybei.

