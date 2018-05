Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio vadovaujama komisija to imasi kovo pabaigoje žvalgybai perspėjus, kad šiems rinkimams įtaką gali daryti Rusija. Valstybės saugumo departamente rengiamame posėdyje dalyvaus Vyriausybės, žvalgybos institucijų ir Prezidentūros atstovai. „Žvalgybos tarnybos pristatys savo matymą, kokios galėtų būti įtakos rinkimų procesams, kur yra tam tikros spragos, kurias galėtumėme užpildyti“, – BNS posėdžio išvakarėse sakė premjero patarėjas Arnoldas Pikžirnis. Komisija taip pat ketina aptarti informacinio saugumo gaires, strateginės komunikacijos koordinavimo klausimus. Lietuvos žvalgyba kovą metiniame grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime skelbė, kad tikėtina, jog per kitų metų rinkimus Rusija bandys įgauti didesnės įtakos politiniams ir visuomeniniams procesams Lietuvoje, taip pat sieks, kad jai palankios politinės jėgos keltų kandidatus ir turėtų savo atstovus valdžios institucijose. Rusija pastaraisiais metais sulaukė kaltinimų dėl kišimosi į Jungtinių Valstijų ir Prancūzijos prezidento rinkimus. Lietuvos piliečiai naują prezidentą rinks kitų metų gegužę. Savivaldos ir Europos Parlamento rinkimai taip pat vyks kitų metų pavasarį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.