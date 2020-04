Vyriausybės projekte – karantino pratęsimas iki 27 dienos, judėjimą ribotų nuo penktadienio vakaro

Nutarimo pakeitime taip pat pat aptartas ir Velykų savaitgalį planuojamas ribojimas, užtikrinant kuo mažesnį judėjimą bei susibūrimus švenčių metu. Projektu siūloma numatyti, kad nuo balandžio 10 dienos 20 valandos iki balandžio 13 dienos 20 valandos bus ribojamas asmenų judėjimas.

Jo metu būtų ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybės miestus ar miestelius, išskyrus atvejus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, darbo atlikimo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje , ar dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Šis ribojimas netaikomas asmenims, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio jiems nuosavybes teise.

Yra ir kitų pakeitimų, pavyzdžiui dėl to, kad į šalį galėtų atvykti užsieniečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai). Nutarime taip pat naujai siūloma, kad ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.

Sugriežtinimai vežėjams iš užsienio

Pagal nutarimo projektą, planuojama įtvirtinti papildomą nuostatą, kuri liečia ekipažų arba įgulų narius, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, vykstančius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją. Jiems nustačius COVID-19 ligos simptomus, Valstybės sienos apsaugos tarnyba privalo neįleisti į Lietuvos teritoriją šių asmenų, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Pagal dabar galiojančią tvarką, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse, taip pat diplomatams, tranzitiniuose traukiniuose dirbantiems specialiesiems kurjeriams, tranzitu per Lietuvą su privaloma palyda į savo gyvenamosios vietos valstybę vykstantiems užsieniečiams, jei jie neturi COVID-19 ligos simptomų, nėra privaloma 14 dienų izoliacija.

Visiems kitiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių tokia izoliacija yra privaloma.

Dėl sienos kirtimo – numatoma galimybė išimtiniams atvejams

Pagal naują projektą prie valstybės sienos perėjimo punktų, kuriuose būtų leidžiamas valstybės sienos kirtimas (krovininiam transportui), papildomai įrašytas automobilių kelių punktas Lavoriškės-Kotlovka.

Kiti, jau ir anksčiau galioję punktai yra tokie: Kalvarija-Budziskas, Saločiai – Grenstalė, Būtingė-Rucava, Smėlynė-Medumi, Medininkai-Kamenyj, Log, Raigardas-Privalka, Kybartai-Černyševskoje, Panemunė-Sovetsk, Šalčininkai-Benekainys, Lazdijai-Aradnikai.

Asmenų ir jų lengvųjų asmeninės paskirtie automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas tik per du punktus: Kalvarija-Budziskas ir Saločiai-Grenstalė. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus sienos perėjimo punktus.

Numatoma papildoma nuostata, kad išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo arba jo įgalioto asmens leidimą, asmenys ir jų lengvieji automobiliai į Lietuvos Respublikos teritoriją gali atvykti ir per kitus sienos perėjimo punktus.

Delfi primena, kad tai tik nutarimas, dėl visų priemonių ministrų kabinetas apsispręs trečiadienį Vyriausybės posėdžio metu.

Karantinas Lietuvoje buvo įvestas kovo 13 dieną dėl koronaviruso grėsmės, griežtos priemonės įsigaliojo kovo 16–ąją dieną.