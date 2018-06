Posėdis vyks Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pastate Vilniuje įrengtame valstybės ekstremalių situacijų operacijų centre. Šiuo metu stichinė sausra paskelbta 11-oje Lietuvos savivaldybių: Joniškio, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Kaišiadorių, Alytaus, Marijampolės, Birštono, Druskininkų, Varėnos, Elektrėnų ir Trakų rajonuose. Dar 11-oje savivaldybių tęsiasi sausringas laikotarpis kaip pavojingas meteorologinis reiškinys. Nepaisant nesiliaujančių sausrų, pastarosiomis dienomis gaisrų rizika sumažėjo miškuose, jie vėl tampa atviri lankytojams. Penktos klasės miškų gaisringumas fiksuojamas septyniose pietų Lietuvos savivaldybėse. Praėjusią savaitę tokių savivaldybių buvo daugiau nei 20. Galutinį sprendimą dėl ekstremalios situacijos skelbimo valstybės mastu priimtų Vyriausybė. Ekstremalių situacijų komisija ketvirtadienį taip pat aptars Gedimino kalno būklę ir jo tvarkymo eigą.

