Pasak kanclerio, kol kas svarstoma į vieną vietą perkelti šešias ministerijas. „Šiandien esame atsirinkę šešias ministerijas, kurios galėtų galbūt susikelti į vieną ofisą. Kalbame, ir patys ministrai yra išreiškę matymą, kad tai galėtų būti, pavyzdžiui, iškelta šiandien visiškai netinkamose patalpose esanti Sveikatos ministerija, Ūkio, Energetikos ministerijos, kurios yra tikrai nepritaikytose, neefektyviose patalpose“, – BNS sakė A. Stončaitis. Anot jo, sutarta, kad specialistai konkrečius siūlymus diskusijoms parengs iki rudens. Kaip alternatyva svarstoma ir patalpas nuomotis – šiuo metu analizuojama situacija ir pirminiai tyrimai, kanclerio teigimu, rodo, kad „rinka galėtų pasiūlyti konkurencingų dalykų“. A. Stončaičio nuomone, apsisprendus statyti pastatus valstybei, viena galimų ministerijų miestelio vietų būtų dabartinė Vidaus reikalų ministerijos Kultūros ir sporto rūmų teritorija šalia Tuskulėnų parko. „Tai būtų, manau, pakankamai patrauklu. Bet kokiu atveju, sutikite, kad panaudoti tą kompleksą dabartinį efektyviai, ir visų specialistų nuomone, neįmanoma. Reanimuoti šio pastato, deja, nelabai įmanoma pagal paskirtį“, – sakė jis. Vyriausybės kanceliarijos vadovas taip pat sako, kad šią savaitę su Vilniaus savivaldybės vadovais premjeras aptarė ir galimą Žemės ūkio bei Susisiekimo ministerijų iškeldinimą – taip būtų tvarkoma teritorija prie Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT), svarstoma įrengti čia požeminę aikštelę, plėsti patį teatrą. „Atrodytų, kad didelis teatras, bet to nepakanka, kadangi apie mėnesį ar pusantro jie priverstinai stabdo veiklą, nes neturi repeticijų salių, statydami premjerinius spektaklius jie naudoja pagrindinę salę. Reikia daryti plėtrą, bet ji galima tik kartu su miesto merija. Meras iškėlė klausimą, kad jei jau žiūrėtumėme plačiai, reikėtų galbūt svarstyti, ar šitos dvi ministerijos liktų, ar neliktų“, – sakė A. Stončaitis. Tolimesnius planus dar derins bendra Vyriausybės, LNOBT ir Vilniaus savivaldybės komisija. Kancleris patikino, kad tęsiamos diskusijos ir dėl galimo Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną. „Klausimas tikrai nėra atmestas, jis svarstomas“, – tvirtino jis. Vietoje ministerijų galėtų atsirasti viešbučiai Susitikime dalyvavęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis patvirtino, kad savivaldybė norėtų, jog iškėlus ministerijas, pastatai būtų privatizuojami, nes šiuo metu čia esančios valdžios institucijos „blokuoja centro vystymąsi ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro renovacijos projektą“. „Jei ministerijų pastatai būtų privatizuojami, tai visas kvartalas įgautų renovacijos potencialą, atvertų kelią atsirasti viešai ir privačiai partnerystei“, – sakė jis. P. Poderskis patvirtino, kad tai leistų pritraukti privačių investicijų teritorijos sutvarkymui, taip pat ir požeminei stovėjimo aikštelei įrengti. Sostinės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis sako, kad savivaldybė šioje vietoje norėtų matyti arba prekybos vietas, arba viešbučius, nes tai „didintų Gedimino prospekto gyvybingumą“, taip pat padėtų įrengti požeminę stovėjimo aikštelę, kuri, atsižvelgiant į parengtus projektus, vienam miestui yra per brangi. „Taip, žinau, kad buvo tokių ketinimų, viešbučių tinklai yra ieškoję galimybės pirkti tuos pastatus. Bet kol jie neparduodami, konkrečių dalykų sunku pasakyti. Yra numatyta daugiaaukštė požeminė stovėjimo aikštelė po Vienuolio gatvės aikštele. Taip būtų sutvarkoma viršutinė erdvė tarp LNOBT, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijų, ji taptų viešąja erdve. Pirmojoje vietoje matytumėme ne gyvenamąją statybą, o paslaugų objektus“, – savivaldybės planus įvardijo M. Pakalnis.

