Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė, kad tai numatančią sutartį su Latvijos kolegomis pasirašytų sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Įgaliojimus jam turėtų suteikti ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Susitarimas reikštų, kad pagalbą netoli nuo valstybės sienos Lietuvos teritorijoje galėtų teikti Latvijos medikai ir atvirkščiai. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad pagalbą kitos šalies teritorijoje Lietuvos arba Latvijos medikai galėtų teikti iki 20 kilometrų nuo valstybės sienos. Anot jos, tai būtų vienetiniai atvejai, kai kitos šalies medikams atvykti pas pacientus būtų greičiau. Sutartį planuojama pasirašyti spalio mėnesį, dokumentas įsigaliotų jį ratifikavus Seime. Tai bus pirmasis toks susitarimas Lietuvos istorijoje su kaimynine valstybe dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius įstatymus, pagalba gali būti teikiama tik šalies teritorijoje. Lietuva taip pat ribojasi su Lenkija, Baltarusija ir Rusijos Karaliaučiaus sritimi.

