Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis sako, kad visoms šeimoms mieste ir kaime turi būti teikiama trisdešimt įvairių paslaugų: vaikų, senelių dienos centruose, socialinių įgūdžių ugdymo, psichologų, teisinės ir kitos paslaugos, tačiau įstatyme numatyto paslaugų paketo rengimas esą užtruko dėl paslaugų derinimo su įvairiomis ministerijomis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ministro patarėja Kristina Paulikė teigia, kad informacijos laukiama iš savivaldybių, kurios dalį paslaugų jau teikia, o visas numatytas paslaugas ketinama teikti palaipsniui, per trejus metus. Susiję straipsniai: Kaip vyksta atimtų vaikų globėjų paieškos: ieškai darbo – gauni pasiūlymą „Pastogės“ vadovas apie Kauno atvejį: aš neįsivaizduoju, kaip taip reikėtų imti vaikus Paslaugų paketui preliminarų lėšų poreikį yra pateikusios keturios ministerijos. Kultūros ministerija nepateikė, nes, anot jos, paslaugas per dotacijas finansuoja savivaldybės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos srities paslaugos kainuotų 300 mln. eurų. Kokią dalį šių paslaugų savivaldybės jau finansuoja, nežinoma, todėl neaišku, kokią sumą ministerija turėtų numatyti kitų metų biudžete. Savivaldybių asociacijos patarėjos Audronės Vareikytės teigimu,iš ministerijos gauti paslaugų aprašymai nėra realistiški. „Normatyvai parengti dokumente nėra realistiški, yra pernelyg dideli, atrodo, kad dokumentą rengė paskubomis. (...) Tam, kad tą dokumentą galėtume įgyvendinti, matom ir žinom, kad reikia nemažų papildomų lėšų,o kol kas tai nėra realiam įgyvendinimui tinkamas dokumentas“, – LRT teigė A. Vareikytė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės teigimu, Vyriausybei nespėjus patvirtinti paketo, biudžete gali neatsirasti pinigų.

