Trečiadienį Vyriausybės pasitarime krašto apsaugos ministras Raimondas Karoblis griežtai kritikavo kolegos Eimučio Misiūno idėją, sakydamas, kad krašto apsaugos sistemoje automobilių parko centralizavimas jau yra įvykęs prieš daugiau nei penkerius metus, o naujas siūlymas netiktų kariuomenei, turinčiai didelį automobilių parką ir savo specifiką. „Jei mes patvirtinsime taip, kaip yra, turėsime apsigaudinėti patys save. Gauname klausimų iš jūsų žinybos, kodėl jūs turite būti kitokie? Mes iš tikrųjų esame kitokie. Galbūt tai ir emocija. Taip, mano bagažinėje yra mano dydžio šalmas ir mano šarvinė liemenė. Atrodo, pereboras, neadekvatu. Bet vėl – tai yra standartas, tai yra procedūra, taip yra. Ne ant jūsų, bet ant manęs yra treniruojamasi premjero, prezidentės vaidmuo, kaip yra evakuojami bet kuriuo paros metu“, – dėstė R. Karoblis. Anot jo, žiūrint į užsienio šalių pavyzdžius, nėra kitos šalies, „išskyrus Islandiją, kur nebūtų atskiro gynybos sistemos, įskaitant administracinį, transporto“. Pats ministras sako į darbą dažniausiai važinėjantis viešuoju arba savu transportu, tačiau kai kurie sistemos žmonės, anot jo, dirba dviejų, o budi net ir trijų parų režimu būtent su administracinės paskirties transportu, jį naudoja ir NATO štabo kariškiai, automobiliais vykstama į karines teritorijas. „Taip, galbūt ne visiems, bet dviems trečdaliams vairuotojų mes turime tai užtikrinti“, – dėstė R. Karoblis. „Suprantu centralizavimą, kad reikia ekonominio masto. Bet kam kurti dirbtinai imperiją vien dėl to, kad reikia, įtraukiant sistemas, kurios jau centralizuotos? Gal pabandykite nuo to, kas tikrai turi problemų su efektyvumu?“, – argumentus išsakė ministrų kabineto narys. Diskusijose jam antrino ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, sutikęs, kad pati idėja yra gera ir tai parodo Policijos departamento pristatyta patirtis, jog įdiegus vadinamąją telemetrinę įrangą automobiliuose, parką pavyko sumažinti per pusę, o likusių automobilių naudojimo laiką patrigubinti. „Nors iš principo, idėja gera. Bet yra tam tikrų specifinių dalykų, kurių negali ignoruoti, todėl siūlau šiandieną padėti kabliataškį ir tuos dalykus įvertinti“, – siūlė L. Linkevičius. Iniciatyvą pristatęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas į kolegų pastabas reagavo audringai, sakydamas, kad tai rodo „nenorą ir negebėjimą išrūšiuoti tam tikras funkcijas“. „Su kokiu transportu jūsų specialistai važiuoja į Seimą, Vyriausybę? Jie visi – uniformuoti vairuotojai? Tai tuomet labai blogai. Jei jie važiuoja su specialiu transportu, kuriame yra neperšaunamos liemenės – tai dar blogiau (...). Yra daug taisytinų dalykų, ir dabar jūs sakote, kad nieko nereikia keisti šitoje sistemoje. Tai man labai liūdna“, – kalbėjo ministras. S. Skvernelis teigė, kad ministrų išsakyti argumentai „jau girdėti prieš penkiolika metų“, tačiau pasiūlė diskusijose padaryti pertrauką. Jis ironizavo, kad net sveikatos apsaugos ministras galėtų rasti argumentų, jog organizuojant didelę konferenciją „greitoji pagalba turi vežioti dalyvius“. „Buvo kalbama, kad net ir valytojas komisariate turi būti su uniforma, nes jis gauna specialų leidimą, jį galima pakviesti kada nors į darbą išvalyti. Argumentų visokių galima girdėti. Mes kalbame apie (...) transportą, skirtą asmens vežiojimui“, – aiškino S. Skvernelis. S. Skvernelis pasitarime siūlė paprašyti Valstybės kontrolės nuomonės, jog ši įvertintų, kaip efektyviai ministerijos naudoja transportą, tačiau kancleris Algirdas Stončaitis patikino, kad tai premjero pavedimu jau buvo padaryta anksčiau ir būtent dėl to teikiami siūlymai centralizuoti automobilių parką.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.