Ministrų kabinetas posėdyje numato įgalioti užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių penktadienį Berlyne pasirašyti šį susitarimą su Vokietijos diplomatijos vadovu Sigmaru Gabrieliu. Pagal susitarimo projektą, akto saugojimas Lietuvoje turėtų būti pratęsiamas kas metus, bet maksimalus terminas neviršytų penkerių metų. Dokumentas nuo kitų metų bus eksponuojamas sostinėje esančiuose Signatarų namuose. Čia prieš beveik 100 metų ir buvo pasirašytas apie Lietuvos nepriklausomybę skelbiantis dokumentas. Ranka rašytą nutarimą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve kovo pabaigoje rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis.

