Vyriausybės teigimu, taip pat turės būti ištirta kitų panašių objektų veikla, nustatyti ir patikrinti rizikingi objektai.

„Bene svarbiausias, matyt, siūlymas būtų teisinio reguliavimo dėl pramonės objektuose, tvarkančiuose gamybines nuotekas individualiuose valymo įrenginiuose, pakankamumo ir veiksmingumo“, – ministrų kabineto pasitarime sakė Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Pasak jo, dabartinės metodikos yra ydingos, be to, reikia per mėnesį išgryninti kompentencijas, nes už tai atsakingos kelios ministerijos, jose yra „atskiros žinybos, agentūros, tačiau proceso šeimininko pilno nėra“.

Premjeras Saulius Skvernelis žurnalistams patvirtino, kad pavedimas trečiadienį jau duotas: „Pavesta, šiandien protokoliniame sprendime tai yra padaryta.“

A. Stončaitis pasitarime sakė, jog Aplinkos ministerijai kartu su Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentu ir Sveikatos apsaugos ministerija pavesta iki vasario 8 dienos įvertinti taršos situaciją Klaipėdoje ir pateikti išsamią analizę bei pasiūlymus, kaip stiprinti prevenciją ir kontrolę.

Prokurorai antradienį paskelbė atliekantys tyrimą dėl taršos nevalytomis nuotekomis Klaipėdoje. Įtariama, kad už tai gali būti atsakinga ten veikianti bendrovė „Grigeo Klaipėda“, apeidama miesto nuotekų sistemą, leidusi nevalytas nuotekas į Kuršių marias.