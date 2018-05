Pratybos vyks Valstybės saugumo departamente Vilniuje, jose taip pat dalyvaus policijos, ugniagesių, pasieniečių atstovai, BNS sakė premjero patarėjas Arnoldas Pikžirnis. Tokio pobūdžio Vyriausybės pratybos Lietuvoje rengiamos pirmą kartą. „Keista tai, kad kitos šalys yra pražaidusios lietuviškus scenarijus, o Lietuva ilgus metus nebuvo savo scenarijaus pražaidusi“, – sakė A. Pikžirnis. Kaip informavo Vyriausybės spaudos tarnyba, pratybose „Lietuvos šeimininkas“ ministrų kabinetas tobulins įgūdžius priimti strateginio lygmens sprendimus ir skubiai spręsti kylančias problemas, susijusias su atvykstančių sąjungininkų pajėgų priėmimu ir dislokavimu. Pratybų scenarijuje numatyta, kad šalyje pablogėjus saugumo situacijai, į Lietuvą skubiai atvyksta didelio masto sąjungininkų pajėgos. Dislokavimo metu kyla įvairaus pobūdžio – logistinių, teisinių, komunikacijos ir pan. – priimančiosios šalies paramos teikimo iššūkių, kuriems išspręsti reikia Vyriausybės lygmens sprendimų priėmimo. „Pratybos skirtos tam, kad įvertintume savo pajėgumus ir gebėjimus, identifikuotume galimas silpnas ar taisytinas vietas ir būtume pasirengę tokiam scenarijui, jei jis kada nors virstų realybe“, – pranešime sako premjeras Saulius Skvernelis. Pratybas organizuoja Krašto apsaugos ministerija kartu su Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuru.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.