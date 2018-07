Ministrų kabinetas pritarė Seimo narių siūlymui diferencijuoti paramai skiriamą šių įmonių grynojo pelno dalį – kuo daugiau pelno uždirbtų įmonė, tuo mažesnę jo procentinę dalį galėtų skirti paramai, o vienam gavėjui bendrovė per metus galėtų skirti ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų. Tokias Labdaros ir paramos įstatymo pataisas siūlo Seimo nariai Povilas Urbšys, Zenonas Streikus ir Guoda Burokienė. Joms pritarusi Vyriausybė rekomenduos Seimui atsisakyti praėjusį gruodį apsvarstytų pataisų, kuriomis siūloma iš viso uždrausti savivaldybių įmonėms teikti paramą bei labdarą. Pataisos numato, kad savivaldybių įmonės galėtų ir toliau teikti paramą bei labdarą, bet skiriant ją turėtų atsižvelgti į visuomeninę naudą, efektyvumą ir racionalumą, o paramos dydis būtų siejamas su grynuoju pelnu. Pavyzdžiui, įmonės, uždirbusios iki 0,5 mln. eurų pelno, paramai galėtų skirti iki 10 proc. (iki 50 tūkst. eurų) per metus, 0,5–2 mln. eurų – iki 5 proc. (100 tūkst. eurų), daugiau nei 2 mln. eurų – iki 3 proc. pelno, tačiau ne daugiau kaip 0,5 mln. eurų. Parlamentarai siūlo, kad jų pataisos įsigaliotų nuo 2019-ųjų sausio, o iki tol pasirašytos sutartys iki 2019 metų pabaigos būtų peržiūrėtos ir nutrauktos, jeigu neatitiks naujų reikalavimų. Lėšų nebūtų galima skirti tiems prašytojams, kurie per pastaruosius 3 metus bus pažeidę ankstesnę sutartį. Pataisų autoriai nurodo, kad 2016 metais 216 valstybės ir savivaldybių bendrovių bendrai uždirbo iki 0,5 mln. eurų grynojo pelno, 12 įmonių – 0,5–2 mln. eurų, 17 bendrovių – daugiau nei 2 mln. eurų. Diskusijos dėl savivaldybių įmonių paramai skiriamų lėšų parlamente vyksta nuo 2016 metų, o paskutinį kartą Labdaros ir paramos įstatymo pataisos Seime buvo svarstomos pernai gruodį. Seimo Audito komitetas, rinkęs duomenis apie valstybės ir savivaldybių įmonių teiktą paramą, nustatė, kad pernai tam skirta 1,747 mln. eurų. 12 iš 45 valstybės valdomų įmonių paramai ir labdarai pernai skyrė 954,1 tūkst. eurų, o 59 savivaldybių įmonės – 793,2 tūkst. eurų. Vyriausybės sprendimu valstybės įmonės labdarai nuo šių metų negali skirti daugiau nei 3 proc. metinio grynojo pelno, arba iki 500 tūkst. eurų, o maksimali suma vienam prašytojui negali būti didesnė kaip 300 tūkst. eurų. Nuostolingai dirbančios bendrovės, turinčios rezervų paramai, per metus tam gali išleisti iki 30 tūkst. eurų.

