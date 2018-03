Vidaus reikalų ministerija reformos plane numato, kad nuo kitų metų veiktų Migracijos departamentas su dešimt teritorinių padalinių. Jis apjungtų dabartinio departamento, policijos ir pasieniečių pajėgumus. Migracijos politiką formuotų speciali grupė Vidaus reikalų ministerijoje, o jos gaires brėžtų vidaus reikalų ministro vadovaujama komisija. Dalis funkcijų, susijusių su Šengeno vizų išdavimu pasienyje, vizų panaikinimu, neteisėtų migrantų sulaikymu ir užsieniečių išsiuntimu, taip pat su užsieniečių keliamos grėsmės vertinimu bei palydos organizavimu, liktų pasieniečiams. Policija ir toliau vertintų užsieniečių keliamą grėsmę viešajai tvarkai. Jeigu Vyriausybė pritars ministerijos siūlomam pertvarkos variantui, reformą užtikrinančius įstatymų projektus ji parengtų iki gegužės. Šiuo metu migracijos funkcijų vykdymu rūpinasi beveik 550 migracijos sistemos pareigūnų. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad šiuo metu išskaidytos migracijos sistemos funkcijos lemia prastą tarpusavio komunikavimą, neefektyvius sprendimus, neracionalų resursų panaudojimą. Pernai vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas buvo pasiūlęs naikinti Migracijos departamentą ir jo funkcijas perduoti policijai, bet ši idėja sulaukė kritikos. Sausį Lietuvoje užfiksuotas didžiausias imigrantų srautas per kelerius metus, o Migracijos departamentas sulaukia priekaištų, kad nėra pasiruošęs šiems pokyčiams. Jo vadovė Evelina Gudzinskaitė atkerta, kad su susitvarkyti su dabartiniais srautais nepakanka resursų.

