Ministrų kabinetas turėtų pateikti Seimui projektus, numatančius britams išskirtinį pagrindą leidimui gyventi Lietuvoje. Šios pataisos sukurti Britanijos piliečiams palankesnes nei kitų trečiųjų šalių piliečiams migracijos sąlygas. Britams taip pat siūloma teisė paprasčiau naudotis socialinės apsaugos sistema – gauti išmokas, pašalpas, naudotis integracijos programomis. Be to, britams Lietuvoje būtų įskaičiuojamas Jungtinėje Karalystėje įgytas pensijos stažas, jeigu jis buvo įgytas iki „Brexit'o“. Vyriausybė taip pat pasiūlys dvejus metus nuo kovo pabaigos Britanijai ir jos piliečiams taikyti lengvatas, susijusias su pelno ir gyventojų pajamų mokesčiais, atleisti nuo kai kurių valstybės rinkliavų, leisti remti Jungtinėje Karalystėje įsikūrusias ne pelno siekiančias organizacijas. Iki „Brexito“ į Lietuvą komandiruotiems britams nereikėtų mokėti socialinio draudimo įmokų, Lietuva turėtų užtikrinti vienodas sąlygas Jungtinės Karalystės ir ES šalių piliečiams dėl valstybės finansuojamų studijų, studijų kainos kompensavimo bei paramos skyrimo studentams. Ministrų kabinetas ketina siūlyti, kad iki „Brexit'o“ Jungtinėje Karalystėje įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo bei nedarbo socialinio draudimo stažą žmonės jį išsaugotų pagal ES tvarką. Lietuva taip pat žada automatiškai pripažinti iki „Brexit'o“ Jungtinės Karalystės mokymo įstaigose įgytas ES mastu reglamentuojamas profesines kvalifikacijas, tokias kaip gydytojų, vaistininkų, odontologų ar architektų. Po „Brexito“ įgyti diplomai Lietuvoje būtų pripažinti ne automatiškai, o pagal trečiųjų šalių piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisykles. Šiuo metu Lietuvoje oficialiai gyvena apie 400 Jungtinės Karalystės piliečių. Britanijos parlamentui nepatvirtinant „Brexit'o“ sutarties ir išaugus nerimui, kad pastraukimas gali įvykti be susitarimo, Lietuvos politikai sutarė teisės aktus priimti skubos tvarka iki kovo 29 dienos numatyto Jungtinės Karalystės pasitraukimo. Vis dėlto pastarosiomis dienomis nerimas dėl kietojo Britanijos pasitraukimo scenarijaus sumažėjo, Londonui ir Briuseliui prakalbus apie galimybę atidėti „Brexit'o“ terminą.

