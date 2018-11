Premjero Sauliaus Skvernelio sudaryta darbo grupė dar kovą pasiūlė į atskirus junginius suvienyti humanitarinius, socialinius, fizinių mokslų institutus. Kaip BNS sakė švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas, trečiadienį Ministrų kabinetui pristatomi pakoreguoti planai po diskusijų su pačiais institutais, mokslo bendruomene. Diskusijose atsisakyta greito institutų jungimo, juos siūloma pradžioje pertvarkyti į viešąsias įstaigas, jungti į mažiau teisiškai suvaržančius darinius – asociacijas. Anot viceministro, viešųjų įstaigų forma leistų lengviau pritraukti finansavimą iš privačių partnerių, nei biudžetinėms įstaigoms, kaupti finansinius rezervus. Siūloma koreguoti ir finansavimo, vertinimo sistemas, išryškinant mokslinių tyrimų institutų taikomąjį pobūdį. „Ryškiausia idėja yra sukurti institutų tinklą, kuris būtų panašus į pažangiausiose pasaulio šalyse veikiančius technologijų institutus: tokie veikia ir Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir kitose šalyse. Tai – mūsų siūlymo branduolys“, – teigė viceministras. Pavasarį daugiausia viešos kritikos sulaukė darbo grupės siūlymas sujungti keturias humanitarines įstaigas – Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos kultūros tyrimų institutus į Lietuvos humanitarinių tyrimų centrą (LHTC). Pasak G. Viliūno, šiuo metu apsispręsta, kad fizinis šių įstaigų sujungimas „nebus forsuojamas“. „Siūlymas dėl jų sujungimo sulaukė gerokos mokslo bendruomenės kritikos, Vyriausybė nemato reikalo didinti įtampą. Darbo grupėje išlieka nuostata, kad geresnė integracija ir koordinavimas lituanistinių institutų yra tikslingas, tik siūloma juos įgyvendinti asociacijos forma, kas, atrodo, yra visiškai priimtina ir patiems institutams“, – tvirtino G. Viliūnas. Prie humanitarinių įstaigų ketinta prijungti ir Lietuvos gyventojų genocido tyrimų centrą (LGRTC), bet planų taip pat atsisakyta. Į asociaciją siūloma jungti ir penkis fizinių bei gamtos mokslų institutus: Fizinių ir technologijos mokslų centrą, Gamtos tyrimų centrą, Inovatyvios medicinos centrą, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos energetikos institutą. „Jie būtų po vienu skėčiu, galbūt, būtų bent jau tam tikros bendros paslaugos, nes jie patys akcentuoja, kad jiems svarbu yra bendra komunikacinė veikla, rinkodara, bendri projektai, teisinės paslaugos, intelektinės nuosavybės apsauga. Yra galimybė dalyvauti didesniuose projektuose, konkursuose, geriau sąveikauti su pramone“, – paaiškino G. Viliūnas. Kaip ir anksčiau, siūloma jungti socialinius institutus: smulkesni Teisės ir Agrarinės ekonomikos institutai būtų integruojami į Lietuvos socialinių tyrimo centrą. Tuo metu Nacionalinis vėžio institutas darbo grupės siūlymu turėtų išsaugoti savo savarankiškumą diskusijose išryškėjus, kad jis vienija medicinos srityje dirbančius universitetus, gali kaupti vadinamuosius biobankus.

