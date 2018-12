Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo, kad 2019 metais, kaip ir šiemet, fondui būtų skiriama 0,5 proc. alkoholio, cigarečių akcizų, loterijų ir azartinių lošimų mokesčių, gautų 2017 metais. Iš fondo bus finansuojami su sveikatingumu susiję projektai, įskaitant socialinę reklamą ir mokslinius tyrimus. Šiemet jam buvo skirta 2,69 mln. eurų, iš 200 paraiškų finansuota apie 40 projektų.

