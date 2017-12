Šis dydis, taikomas skaičiuojant piniginę socialinę paramą skurdžiai gyvenantiems asmenims, dabar siekia 102 eurus. Siūlymo iniciatorė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad padidinus valstybės remiamas pajamas, padaugės socialinę paramą galinčių gauti žmonių, socialinei paramai skiriamos lėšos, nes nuo šių pajamų dydžio priklauso socialinė pašalpa, būsto šildymo išlaidų kompensacijos, išmokos pabėgėliams, teisė į nemokamą mokinių maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, kitos išmokos. Anot Vyriausybės, pakėlus šį dydį socialinė pašalpa padidės apie 80 tūkst. žmonių, o naujai teisę į ją įgys apie 40 tūkst. asmenų. Susiję straipsniai: Vyriausybė nusprendė didinti valstybės remiamas pajamas 2015 metais žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 22 proc. šalies gyventojų. Valstybės remiamų pajamų didinimui papildomai iš valstybės biudžeto per metus reikės 6,8 mln. eurų, o iš savivaldybių biudžetų – 64,8 mln. eurų lėšų. Pastarąjį kartą valstybės remiamos pajamos didintos 2008 metų rugpjūtį – nuo 68 iki esamų 102 eurų.











