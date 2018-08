Ministrų kabinetas trečiadienį pasitarime svarstys Finansų ministerijos pasiūlymus dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimų.

„Siekiama pereiti prie naujos administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo sistemos, kuri būtų paremta sutartiniais nuomos, o ne panaudos ir paslaugų teikimo santykiais“, – rašoma ministerijos parengtame dokumente.

Anot ministerijos, centralizavus valstybės NT valdymą, valstybės įstaigos būtų aprūpintos joms būtinu turtu, o jo atnaujinimui reikalingos lėšos būtų skiriamos pagrįstai.

Planuojama, kad valstybės NT valdymo išlaidos iki 2020 metų, kai turto valdymas bus maksimaliai centralizuotas, sumažės ne mažiau kaip 10 procentų.

Finansų ministerija siūlo sumažinti valstybės ir savivaldybių NT panaudos gavėjų ratą, taip pat racionaliau perduoti valstybės NT – turtas turės būti pripažintas nereikalingu valstybei, o Vyriausybė nustatys papildomas sąlygas.

Be to, siūloma pereiti prie naujo valdymo modelio – nuomos. Planuojama, kad iki 2020 metų pabaigos perduoto valstybės NT, kurio plotas yra apie 723 tūkst. kv. metrų, nuompinigiai per metus sudarys apie 10 mln. eurų, iš kurių nusidėvėjimo sąnaudos – iki 8 mln. eurų.

Pernai parengtos valstybės valdomo NT ataskaitos duomenimis, valstybė turi daugiau nei 28 tūkst. NT objektų, kurių bendras plotas siekia 10,45 mln. kv. metrų. Jo likutinė vertė siekia daugiau nei 3 mlrd. eurų, o išlaikymas kasmet kainuoja apie 180 mln. eurų.