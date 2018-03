Pasak krašto apsaugos viceministro Edvino Kerzos, šiuo metu tokios administracinės baudos yra numatytos tik kritinės infrastruktūros valdytojams. „Keičiame baudų taikymo apimtį. Ji plėsis, nes dabar yra tik ypatingos svarbos infrastruktūra, o ateityje atsakomybė bus taikoma visiems viešojo sektoriaus vadovams“, – BNS sakė viceministras. Pasak jo, tai „dešimtimis kartų“ padidins asmenų, kurie gali tapti atsakingais dėl kibernetinio saugumo reikalavimų nevykdymo, skaičių. „Mes sakome, kad turi būti atsakingi visi, visos institucijos turi atsakingai elgtis“, – teigė E. Kerza. Krašto apsaugos ministerija siūlo, kad kibernetinio saugumo reikalavimų nesilaikančių įstaigų vadovai arba už tai atsakingi asmenys būtų baudžiami bauda nuo 30 iki 1400 eurų. Baudos nuo 30 iki 300 eurų grėstų už informacijos apie kibernetinio saugumo būklę, įvykusius incidentus ar atakas nepateikimą. Pakartotinai nusižengus, t.y. nepateikus informacijos, bauda galėtų augti nuo 300 iki 1440 eurų. Jeigu Vyriausybė šiai iniciatyvai pritars, ją toliau svarstys Seimas. Praėjusią savaitę 2017-ųjų kibernetinio saugumo būklę pristatęs Nacionalinis kibernetinio saugumo centras konstatavo, kad palyginti su 2016 - aisiais padėtis nežymiai pagerėjo, tačiau dedamos pastangos užtikrinti kibernetinį saugumą yra nepakankamos.

