Šį klausimą ketvirtadienį susitikime aptarė premjeras Saulius Skvernelis ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius. „Vilniaus savivaldybė padarė pirkimą, ten, berods, 32 tūkst. eurų. Ten būtų dalinis vizualizacijos projektas, matytųsi galbūt aiškiau perspektyva. Tačiau pinigai rezervuoti, kurie buvo numatyti. Yra tie teisminiai procesai, bet manome, kad artimiausiu metu turi būti vienokie ar kitokie sprendimai teismų ir procesas nėra stabdomas. Vyriausybė galėtų prisidėti, jeigu bus teigiami sprendimai“, – sakė kancleris. Vilniaus savivaldybė tikisi Vyriausybės žadėtų 0,5 mln. eurų Andriaus Labašausko projektui „Laisvės kalva“, skirtam laisvės kovų įamžinimui Lukiškių aikštėje – projektas atrinktas kaip geriausias Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro skelbtose kūrybinėse dirbtuvėse, bet finansavimas įstrigo kilus diskusijoms tarp dalies paminklo priešininkų, Seimo, Vyriausybės ir paveldosaugininkų. Atšaukti kūrybinių dirbtuvių sprendimus teisme siekia Vyčio memorialo autoriai architektai Kęstutis Akelaitis, Gintaras Čaikauskas ir Linas Naujokaitis, dailininkas Rimantas Dichavičius bei pačios skulptūros autorius Arūnas Sakalauskas. Jų kūrinys visuomenės ir komisijos balsais liko antras ir užleido pirmąją vietą skulptoriaus Andriaus Labašausko idėjai. Ieškovai prašo, kad sprendimas paskelbti laimėtoją būtų pripažintas neteisėtu, o pačios kūrybinės dirbtuvės tęsiamos. Teismas bylą toliau turėtų nagrinėti spalį. Meras R. Šimašius teigia, kad kol kas memorialo projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis – anot jo, per 30 tūkst. eurų skirta autoriui suteikiant galimybę parodyti realaus dydžio kūrinio maketą Lukiškių aikštėje. Pats A. Labašauskas sakė, kad dalis maketo galės būti pritaikyta ir kuriant pačią skulptūrą, o laiku gavus planuotas lėšas žadėjo skulptūrą pabaigti dar šiemet. Savo ruožtu R. Šimašius sako, kad nebus skubama, nes būtina užsitikrinti, „kad viskas iš tikrųjų veikia, kaip sumanė autorius“. „Nežinau, kas gruodžio 1 dieną įvardijo. Nereikia įsivaryti savęs į medį. Yra dalykai, kurie turi būti padaryti greitai, o čia turi būti padaryta gerai“, – komentavo R. Šimašius.

