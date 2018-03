Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza BNS teigė, kad šiuo metu tokios baudos yra numatytos tik kritinės infrastruktūros valdytojų vadovams. Vyriausybė taip pat siūlo, kad už informacijos apie kibernetinio saugumo būklę, incidentus ar atakas nepateikimą grėstų nuo 30 iki 300 eurų bauda. Pakartotinai nusižengus, bauda galėtų augti nuo 300 iki 1440 eurų. Praėjusią savaitę 2017-ųjų kibernetinio saugumo būklę pristatęs Nacionalinis kibernetinio saugumo centras konstatavo, kad palyginti su 2016 - aisiais padėtis nežymiai pagerėjo, tačiau dedamos pastangos užtikrinti kibernetinį saugumą yra nepakankamos.

