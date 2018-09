Šiuo metu greitąją medicinos pagalbą galima kviesti ir numeriais 03, 033, 103. Šiuos numerius pakeistų Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigta medicinos konsultacijų linija. Medikų iškvietimui šiuo metu Lietuvoje veikia aštuonios regioninės greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinės. Projekto iniciatorė Vidaus reikalų ministerija teigia, kad šių dispečerinių darbuotojai ir užsiimtų medicinos konsultacijų teigimu, o pačių dispečerinių skaičius bus mažinamas. Anot ministerijos, optimizavus dabar tarnybų naudojamas skirtingas informacinių technologijų sistemas, pasirinkus vieningą modelį bus papildomai sutaupyta, sutrumpintas informacijos perdavimo laikas. „Siūloma nustatyti, kad nuo 2021 metų Bendrosios pagalbos centras ir pagalbos tarnybos (...) naudotų vieną informacinę sistemą ir vieną bendrą ryšio tinklą“, – Vyriausybės posėdyje sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Pasak jo, šiuo metu naudojamos penkios informacinės sistemos ir du skirtingi radijo ryšio tinklai. Vidaus reikalų ministerija taip pat planuoja didinti Bendrojo pagalbos centro operatorių darbo užmokesčio fondą, į dispečerines pritraukti dirbti didelę patirtį turinčius į ankstyvą pensiją išėjusius pareigūnus. Anksčiau Vidaus reikalų ministerija siūlė apskritai naikinti greitosios numerį, tačiau sulaukė smarkaus pasipriešinimo iš greitosios medicinos pagalbos dispečerinių. Ankstesnės Vyriausybės nesėkmingai bandė Lietuvoje įvesti vieną pagalbos numerį. „Bendrojo pagalbos centro tema, matyt, dešimtmečiais skaičiuojama“, – posėdyje sakė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.