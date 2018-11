„Vienas iš pasiūlymų būtų inicijuoti susitarimą tarp partijų“, – derybose sakė premjero patarėja Unė Kaunaitė. Pasak jos, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis matytų tokio susitarimo galimybę. Derybos buvo atidėtos, kai atsidūrė aklavietėje po streikuojančios Andriaus Navicko profsąjungos pasiūlymo mokytojų algų koeficientus nuo 2019 metų padidinti penktadaliu. Švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė ir U. Kaunaitė taip pat pasiūlė, kad naujus įsipareigojimus dėl atlyginimų Vyriausybė galėtų prisiimti 2020 metais. Susiję straipsniai: Ministrė dar neįtikino mokytojų: situacija apgailėtina, vėl liksime nakvoti Švietimo ministrė: streikuojantys mokytojai rengia šou, nes susitarti nenori Tačiau A. Navicko profsąjungos nariai teigė, kad tokie pasiūlymai netinka. „Mes tų pažadų, ministre, turėjome sočiai. Buvę tą žadėjo, jūs tą žadate. Dabar vietoje tų veiksmų jūs mums siūlote partijų susitarimą“, – kalbėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius. „Mums jau laukti atsibodo. Praėjo dešimt metų ir mūsų siekis yra proporcingai visiems padidinti valandinį įkainį per koeficientą, o ne per papildomus darbus (įgyvendinant etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį – BNS)“, – pridūrė jis. Laukdami sprendimų, kelios dešimtys mokytojų žada praleisti antrą naktį ministerijos patalpose.

5 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.