Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtą įstatymų pataisų paketą trečiadienį Vyriausybė nusprendė teikti Seimui.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, pakeitimai siūlomi „koronaviruso pandemijai išryškinus socialinės globos trūkumus, kuriuos būtina pašalinti“.

Pakeitimuose numatyta, kad savivaldybės savo interneto svetainėse viešina apie visas savivaldybėje esančias socialinių paslaugų įstaigas, jų paslaugas, įkainius, vietų skaičių, o paaiškėjus, kad socialinė globa galimai teikiama be licencijos ar nesilaikant jos sąlygų, iškart privalėtų informuoti ministeriją. Tuo metu pačios globos įstaigos informaciją turės teikti Socialinės paramos informacinėje svetainėje.

Pataisos taip pat uždraustų savivaldybėms skirti asmenims globą įstaigose, kurių licencija sustabdyta ar stabdoma. Griežtinama ir galimybė gauti naują licenciją – jei įstaigoje būtų nustatyta nelegali veikla, vadovas bent du kartus baustas už trukdymą vykdyti kontrolę, jai licencija būtų draudžiama išduoti vienus metus.

Nustatomas saugiklis – norint toliau vykdyti veiklą, vien pakeisti įmonę nepakaktų, reikėtų keisti ir vadovą.

Be kitų pakeitimų, siūloma dvigubinti šiuo metu numatytas baudas už nelegalią veiklą: pirmąkart už tokį pažeidimą atsakingam įstaigos asmeniui būtų skirta 640-2800 eurų, antrą – 2800-6000 eurų bauda.

Kaip BNS sakė SADM Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Violeta Toleikienė, pakeitimai daugiausiai nukreipti į senyvo amžiaus žmonių ir neįgaliųjų apsaugą, reaguojant į koronaviruso situacijos išryškintas problemas, pavyzdžiui, dėl įvairių pažeidimų Klaipėdos hospise ir kitų be licencijos veikusių įstaigų.

„Siūloma griežtinti, stiprinti kontrolę, didinti baudas, užkardyti, kad neatrodytų patrauklu pradėti teikti paslaugas neturint licencijos“, – sakė ji.

Anot SADM atstovės, atsižvelgiant į tai, kad globos paslaugų įkainiai yra pakankamai dideli, o baudos „tikrai nebeatitiko situacijos“, siūloma jas dvigubinti. Vykdant procesinius veiksmus, ministerijos specialistams suteikta daugiau galių – jie galės pasitelkti liudininkus, o jų neteisingi parodymai užtraukti pinigines baudas.

„Dabar neretai atsitinka, kad darbuotojai atsisako liudyti, nes vadovai jiems sakė nekalbėti ir nieko nepasakoti“, – tvirtino V. Toleikienė.

Pasak jos, reaguojant į pažeidimus Klaipėdos hospise, nustatyta, kad įstaigos negalėtų viršyti išduotoje licencijoje nustatytų globotinių skaičiaus, privalėtų paslaugas teikti tik tuo adresu, kuriuo išduota licencija.

Be to, jei įstaiga teikia paslaugas be licencijos, atsakomybę dėl globotinių turėtų prisiimti savivaldybė, kurioje yra įstaiga, bet paslaugas apmokėti turi savivaldybė, iš kurios atvykęs gyventojas.

Nustatomas ir reikalavimas visų socialinių įstaigų, ne tik socialinės globos įstaigų, vadovams kelti kvalifikaciją.

Gegužę Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nelegaliai socialinės globos paslaugas teikė Šilalės rajono „Pajūrio senelių namai“, anksčiau skelbta apie Priekulėje rastus nelegalius slaugos namus.

Siūloma, kad pakeitimai, išskyrus nuostatas dėl atsisakymo išduoti licenciją, įsigaliotų nuo šių metų spalio pradžios.

SADM duomenimis, šalyje yra apie 500 socialinės globos įstaigų, teikiančių paslaugas apie 20-čiai tūkstančių gyventojų, beveik pusė jų teikia paslaugas senyvo amžiaus žmonėms. Visos įstaigos privalo turėti licencijas šiai veiklai.