Valstybės atkūrimo šimtmetis bus minimas iškilmingame posėdyje Vytauto Didžiojo universitete (VDU), istorinėje Ministrų kabineto posėdžių salėje. Jame dalyvaus ir buvę premjerai, VDU rektorius Juozas Augutis ir profesorius Liudas Mažylis, Nepriklausomybės akto signataro Jurgio Šaulio giminaičiai, BNS nurodė Vyriausybės atstovai. Vyriausybės eilinis posėdis kitą savaitę vyks pirmadienį. Šiemet Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba, vadovaujama Jono Basanavičiaus, paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietuvos valstybę.











