Teisingumo ministerija įregistravo tai numatantį Vyriausybės nutarimą. Jame rašoma, kad sostinės centre įsikūręs Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas bus reorganizuojamas prijungiant jį prie Rasų gatvėje esančių Vilniaus pataisos namų. Nutarime taip pat numatyta Kybartų pataisos namus prijungti prie Marijampolės pataisos namų, o Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus jungti prie Kauno tardymo izoliatoriaus. Susiję straipsniai: Teisingumo ministerija inicijuoja skubų Lukiškių kalėjimo iškėlimą Jankevičius: kaliniai iš Lukiškių į kitus pataisos namus bus iškelti per 3-4 metus Anot Teisingumo ministerijos, šių įstaigų reorganizacija per metus papildomai leistų sutaupyti apie 860 tūkst. eurų. Ministerijos duomenimis, įvykdžius reorganizaciją optimizavus įstaigų bendrąsias funkcijas būtų galima panaikinti 61 vadovaujančią pareigybę, o jas einantiems darbuotojams pasiūlyti kitas pareigas toje pačioje ar kitose bausmių vykdymo sistemos įstaigose. Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis yra sakęs, kad ilgainiui planuojama kalėjimų sistemą apjungti į vieną juridinį asmenį. Ministro Elvino Jankevičiaus vadovaujama darbo grupė rugsėjį žada pateikti pasiūlymus, kaip skubiai iškelti Lukiškių kalėjimą. Šios įkalinimo įstaigos pastatų kompleksą sudaro šeši statiniai, esantys Vilniaus centre šalia Seimo rūmų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Martyno Mažvydo bibliotekos, Užsienio reikalų ministerijos. Kompleksas, kurį sudaro kalėjimo, ligoninės, gamybinis, administracinis pastatai bei Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvė, nuo 2002 metų įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Jam suteiktas aukščiausias – nacionalinio reikšmingumo apsaugos lygmuo. Iškėlus Lukiškių kalėjimą, jį sudarantis pastatų kompleksas bus perduotas Turto bankui.

