Užsienio reikalų ministerija Vyriausybei pateikė 56 sumanymų sąrašą, kuriems įgyvendinti reikėtų papildomo finansavimo – 648,9 tūkst. eurų. Tai – Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, parama pasaulio lietuvių bendruomenių veiklai, televizijos laidos apie pasaulio lietuvius, kitos veiklos. Ministerijoms, savivaldybėms ir kitoms institucijoms pasiūlyta verstis savų biudžetų lėšomis arba ieškoti „kitų teisėtų finansavimo šaltinių".

